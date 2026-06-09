Kripto dünyasının yeni çılgınlığı: Para karşılığı ödüllü görevler yaptıran platform!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Solana ekosisteminin memecoin platformu Pump.fun, kullanıcıların kripto para ödülü karşılığında birbirlerine görev verdiği GO adlı yeni platformunu başlattı.

Hindistan'dan Arivu adlı kullanıcı 40 SOL karşılığında alnına '$boutywork' yazdırdı ve memecoin işlemleriyle birlikte toplam 17.500 dolar kazandı.

Platformda Henry Nowak adlı bir cinayet davasıyla ilgili ham görüntü karşılığında 23.800 dolar ödül teklifi de dahil yüzlerce görev listelenmiş durumda.

GO platformunda şu ana kadar 805 aktif görev bulunuyor, tamamlanan görevler için 26.000 dolar ödenirken 210.000 dolar ödül havuzda bekliyor.

Pump.fun daha önce 2024'te canlı yayın özelliğini kullanıcıların kendilerine zarar verdiği ve hayvanlara kötü davrandığı yayınlar nedeniyle kapatmak zorunda kalmıştı.

GÖREV KABUL ET, ÖDÜLÜ AL Platform, bounty yani ödül sistemi üzerine kurulu. Kullanıcılar istedikleri görevi listeliyor, karşılığında kripto para ödülü koyuyor. Görevi tamamlayan birisi çıkarsa ödülü alıyor. Pump.fun'ın açıklamasına göre sistem hem görevi koyan hem de tamamlayan için tamamen açık; ödül miktarının da herhangi bir üst sınırı yok. Şu ana kadar yüzlerce görev listeye girdi. Bir milyarderle yapılacak röportajdan belirli kişilere ulaşmaya kadar uzanan bu görevler için teklif edilen ödüller binlerce dolarla ifade ediliyor. Platformun yapısı gereği görevlerin niteliğini denetleyen merkezi bir mekanizma bulunmuyor.

Arivu, 40 SOL karşılığında alnına kalıcı dövme yaptırmayı kabul etti. (Haberde yer alan görseller Futurism ve takvim.com.tr grafik servisine aittir) ALNINA DÖVME YAPTIRDI, 17.500 DOLAR KAZANDI Complex'in haberine göre GO platformundaki en ilgi çekici vaka, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinden Arivu adlı bir adam. Arivu, 40 SOL karşılığında alnına "$boutywork" yazdırmayı kabul etti. Dövme yaptırma sürecini, acıyı ve kanamayı da kapsayan video kaydetti ve sisteme yükledi. Ancak işler hemen çığırından çıktı. Görev duyurusunda "bountywork" yerine yanlışlıkla "boutywork" yazılmıştı; Arivu da bu yazım hatasını olduğu gibi alnına kazıttı. Ödül mekanizması yazım uyuşmazlığı gerekçesiyle askıya alındı. Solana topluluğu duruma seyirci kalmadı. Arivu'nun selfie fotoğrafıyla "$BOUTYWORK" adında bir memecoin çıkarıldı. Coin 373.000 dolarlık piyasa değerine ulaştı; Arivu bu süreçte yaklaşık 15.000 dolar işlem ücreti kazandı. Dövme bedeli de dahil toplam kazancı 17.500 dolara yaklaştı.