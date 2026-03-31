ASELSAN, savunma sanayisindeki teknoloji birikimini uzay derinliklerine taşıdı. Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2, 30 Mart 2026 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlatıldı. Milli mühendislik gücüyle üretilen nano uydu, küresel uzay yarışında Türkiye'nin stratejik hamlesi olarak kayıtlara geçti.
TENHADA DAHİ KESİNTİSİZ VERİ AKIŞI
Savunma sanayisindeki yüksek teknoloji birikimini uzay ekosistemine aktaran ASELSAN, nano boyuttaki yeni uydusuyla dünyanın en ücra köşelerinden bile kesintisiz veri akışı sağlayacak. Tasarımından uçuş yazılımına kadar tamamen yerli kaynaklarla üretilen LUNA-2, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık vizyonunu güçlendiren stratejik adım olarak öne çıkıyor.
ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin uzay alanındaki stratejik konumunun her geçen gün güçlendiği vurgulanarak, yeni uzay çağının şekillendirdiği küresel dönüşüm sürecinde milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.
AZ ENERJİYLE ÇOK KAPSAMA
LUNA-2'nin teknik özelliklerine dikkat çekilen açıklamada, uydunun küçük boyutlarına rağmen üstlendiği kritik göreve işaret edildi. Açıklamada, "LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi LoRa sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak." denildi.
HER AŞAMASIYLA YERLİ
Uydunun üretim sürecindeki yerlilik oranının altı çizilen açıklamada, tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamının ASELSAN bünyesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Uçuş ve yer kontrol yazılımları ile görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartının Türk mühendislerce öz kaynaklarla geliştirildiği belirtildi. LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi ile ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirirken, Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli katkı sundu.
İKİ YILDA İKİ UYDU
Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.