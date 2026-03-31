ASELSAN'ın geliştirdiği nano uydu LUNA-2, 30 Mart 2026 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla uzaya fırlatıldı.

LUNA-2, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu olarak dünyanın en ücra köşelerinden bile kesintisiz veri akışı sağlayacak.

Uydu, tasarımından uçuş yazılımına, yer kontrol sistemlerinden LoRa alıcı-verici kartına kadar tüm aşamalarıyla ASELSAN tarafından yerli kaynaklarla üretildi.

LUNA-2, LoRa iletişim sistemi sayesinde çok düşük enerji harcayarak geniş alanları kapsama altına alacak.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, 2025 yılı aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

ASELSAN, savunma sanayisindeki teknoloji birikimini uzay derinliklerine taşıdı. Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2, 30 Mart 2026 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlatıldı. Milli mühendislik gücüyle üretilen nano uydu, küresel uzay yarışında Türkiye'nin stratejik hamlesi olarak kayıtlara geçti. TENHADA DAHİ KESİNTİSİZ VERİ AKIŞI Savunma sanayisindeki yüksek teknoloji birikimini uzay ekosistemine aktaran ASELSAN, nano boyuttaki yeni uydusuyla dünyanın en ücra köşelerinden bile kesintisiz veri akışı sağlayacak. Tasarımından uçuş yazılımına kadar tamamen yerli kaynaklarla üretilen LUNA-2, Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık vizyonunu güçlendiren stratejik adım olarak öne çıkıyor. ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin uzay alanındaki stratejik konumunun her geçen gün güçlendiği vurgulanarak, yeni uzay çağının şekillendirdiği küresel dönüşüm sürecinde milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ASELSAN, Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı. (Fotoğraf: DHA) AZ ENERJİYLE ÇOK KAPSAMA LUNA-2'nin teknik özelliklerine dikkat çekilen açıklamada, uydunun küçük boyutlarına rağmen üstlendiği kritik göreve işaret edildi. Açıklamada, "LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi LoRa sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak." denildi.