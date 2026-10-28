Türkiye'nin uzay planı belli oldu! İMECE-2 ve İMECE-3'te yeni aşama
Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında 2027 yılında uzay teknolojilerinde kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen ilk uzay aracının gelecek yıl Ay'a gönderilmesi planlanırken, Uzay Havası Uygulama Merkezinin (UHUM) kurulması için de çalışmalar başlatılacak. Yerli ve milli İMECE-2 ile İMECE-3 uydularında ise yeni aşamalara geçilecek.
Türkiye, uzay teknolojilerindeki kapasitesini artırmak ve kritik teknolojilerde yerli imkanlarını geliştirmek amacıyla 2027 yılında yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'nin ilk uzay aracının Ay'a gönderilmesi ve uzay havasındaki değişimleri takip edecek yeni bir merkezin kurulması için hazırlıkların başlatılması hedefleniyor.
Milli Uzay Programı kapsamında Ay Araştırma Projesi ve Yerli Uydu Geliştirme projeleri başta olmak üzere uzay teknolojilerine yönelik altyapının güçlendirilmesi planlanıyor.
TÜRKİYE'NİN İLK AY YOLCULUĞU 2027'DE
Ay Araştırma Programı'nın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında geliştirilen uzay aracının 2027 yılında fırlatılması planlanıyor.
Türkiye'nin Ay'a yönelik ilk uzay görevi için kritik uzay teknolojilerinin doğrulama, entegrasyon ve test faaliyetleri sürdürülecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki teknik kapasitesinin ve deneyiminin artırılması hedefleniyor.
UZAY HAVASI UYGULAMA MERKEZİ KURULACAK
2027 yılı için belirlenen hedefler arasında Uzay Havası Uygulama Merkezinin (UHUM) kurulmasına yönelik ön çalışmaların başlatılması da yer alıyor.
Milli Uzay Programı kapsamında tasarlanan merkez ile uzay havasındaki değişimlerin etkilerinin izlenmesi ve modellenmesi amaçlanıyor.
Merkez bünyesinde üniversiteler ile araştırma kuruluşlarının uzay havası alanındaki çalışmalarının desteklenmesi, mevcut faaliyetlerin birbirine entegre edilmesi ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliği yapacak.
GÜNEŞ FIRTINALARINA KARŞI KRİTİK TAKİP
Uzay fiziğinin alt alanlarından biri olan uzay havası, Güneş Sistemi'nde meydana gelen değişken fiziksel koşulları kapsıyor.
Uzay havasında yaşanan değişimler, uyduların kullanım ömrünü etkileyebiliyor. Uydu aracılığıyla sağlanan haberleşme ve seyrüsefer hizmetlerinde de aksamalara veya kesintilere neden olabiliyor.
Güneş fırtınaları ise yeryüzündeki elektrik iletim sistemlerini etkileyerek geniş bölgelerde uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabiliyor.
Bu nedenle uzay havasındaki değişimlerin kesintisiz izlenmesi, tahmin edilmesi ve fiziksel süreçlerin daha iyi anlaşılması önem taşıyor.
Kurulması planlanan UHUM ile Türkiye'de uzay havası, uzay bilimi ve astrofizik alanlarındaki çalışmaların koordinasyonunun sağlanması, temel hizmetlerin sunulması ve uluslararası işbirliklerinin yürütülmesi hedefleniyor.
İMECE-2 VE İMECE-3 UYDULARINDA YENİ AŞAMA
Türkiye'nin yerli uydu geliştirme çalışmalarında da 2027 yılında önemli aşamalara geçilecek.
Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE-2 uydusunun entegrasyon, çevresel test ve fırlatma hazırlıklarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.
İMECE-3 uydusunun ise sistem entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek.
UZAY TEKNOLOJİLERİNDE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK
Milli Uzay Programı'nın hedefleri doğrultusunda uzay teknolojilerine yönelik araştırma ve geliştirme altyapısı da güçlendirilecek.
Bu kapsamda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan yer istasyonu ve elektrikli itki altyapılarının geliştirilmesine devam edilecek.
Yürütülecek projelerle Türkiye'nin uzay araştırmaları, yerli uydu teknolojileri ve uzay havası gözlemleri alanındaki yetkinliğinin artırılması amaçlanıyor.