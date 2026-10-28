Türkiye, uzay teknolojilerindeki kapasitesini artırmak ve kritik teknolojilerde yerli imkanlarını geliştirmek amacıyla 2027 yılında yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye'nin ilk uzay aracının Ay'a gönderilmesi ve uzay havasındaki değişimleri takip edecek yeni bir merkezin kurulması için hazırlıkların başlatılması hedefleniyor.

Milli Uzay Programı kapsamında Ay Araştırma Projesi ve Yerli Uydu Geliştirme projeleri başta olmak üzere uzay teknolojilerine yönelik altyapının güçlendirilmesi planlanıyor.