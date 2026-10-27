Google Genie 4 tanıtıldı: Tek komutla sesli ve etkileşimli sanal dünyalar nasıl kuruluyor?
Google DeepMind'ın tanıttığı yeni dünya modeli Genie 4, önceden kodlanmış sahnelere ihtiyaç duymadan siz hareket ettikçe kare kare şekillenen sanal ortamlar kuruyor. Üstelik simülasyon devam ederken tek bir metin komutuyla hava durumunu değiştirmek, kamerayı taşımak veya sahnedeki karakterlerle gerçek zamanlı sohbet etmek mümkün hale geliyor.
Google DeepMind, metin komutlarıyla gerçek zamanlı sanal dünyalar üreten yeni yapay zeka modeli Genie 4'ü tanıttı. Önceden tasarlanmış sahnelere ihtiyaç duymadan keşif anında kare kare ortamlar yaratan model, sanal dünyalara ilk kez yerleşik ses, gerçekçi fizik kuralları, doğal insan hareketleri ve etkileşimli diyaloglar kazandırıyor.
DOĞAL DİL KOMUTLARIYLA ANLIK DEĞİŞEN SİMÜLASYONLAR
Gemini ailesinin yeteneklerinden güç alan Genie 4, kullanıcıların içinde serbestçe dolaşabildiği ve gelişimini anlık olarak yönlendirebildiği sanal ortamlar kuruyor. Her etkileşimin ayrı ayrı programlanmasına gerek duymayan sistem, kullanıcı dünyayı keşfederken görüntüleri o anda kare kare üretiyor. Simülasyon devam ederken doğal dil komutlarıyla hava durumu değiştirilebiliyor, kamera farklı bir noktaya taşınabiliyor ya da sahneye yeni karakterler ve nesneler eklenebiliyor.
Modelin temelinde, Google'ın insan benzeri kapsamlı düşünme yeteneğine sahip yapay genel zekaya (AGI) ulaşma yolunda kritik gördüğü "dünya modelleri" yaklaşımı yer alıyor. Yalnızca sabit görüntü veya video üretmekle yetinmeyen bu teknoloji, fiziksel bir ortamın nasıl davranacağını ve içindeki olayların nasıl gelişeceğini simüle ediyor. Böylece oluşturulan sahne sadece izlenen bir video olmaktan çıkıp, içinde hareket edilebilen etkileşimli bir ortama dönüşüyor.
FULL HD ÖRNEKLER, YERLEŞİK SES VE KONUŞABİLEN KARAKTERLER
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Genie 3, klavye komutlarıyla kontrol edilen 720p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında dünyalar sunabiliyordu. Genie 4 için resmi çözünürlük verileri henüz paylaşılmasa da yayınlanan örnek videoların Full HD (1080p) çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında çalıştığı görülüyor. Yeni sürüm, aerodinamik ve çarpışmalar gibi fiziksel etkileşimleri çok daha gerçekçi canlandırırken, insan karakterlerin de çevrelerine doğal ve akıcı tepkiler vermesini sağlıyor.
Genie 4'ü önceki sürümden ayıran en çarpıcı yenilik ise yerleşik ses ve diyalog üretimi. Model, oluşturduğu dünyayla eş zamanlı olarak rüzgar ve dalga gibi ortam seslerini veya sahneye uygun müzikleri üretebiliyor. Daha da önemlisi, sanal karakterler kullanıcının girdilerine ve dünyada yaşanan olaylara göre gerçek zamanlı, etkileşimli diyaloglar kurabiliyor. Görüntü, hareket ve sesin aynı anda üretilmesiyle sanal karakterler çevrelerindeki gelişmelere konuşarak tepki veren varlıklara dönüşüyor.
ARKA PLANDA ÇALIŞAN GEMINI AJANLARI VE ROBOT EĞİTİMLERİ
Simülasyonların çökmeden tutarlı biçimde ilerlemesinde arka planda çalışan Gemini modelleri önemli rol oynuyor. Gemini Omni, simülasyonların gerçek dünyadaki görünüm ve davranış özelliklerini temel almasını sağlarken, diğer modeller süreklilik ve akıl yürütme görevlerini üstleniyor. Google'ın paylaştığı örneklerden birinde yönlendirici ajan olarak çalışan Gemini 3.8 Flash, verilen hedefleri aşamalara ayırıyor, üretilen kareleri sürekli gözlemliyor ve ortam değiştiğinde planını güncelliyor.
Dünya modelleri yalnızca insanlar için değil, yapay zeka ajanları ve robotlar için de güvenli birer eğitim alanı sunuyor. Google, Gemini 4 Argon ile Genie 4'ü bir araya getirerek Apptronik tarafından geliştirilen Apollo adlı insansı robotun dama oynadığı bir simülasyon üzerinde çalışıyor.
SİNEMADAN EĞİTİME UZANAN KULLANIM SENARYOLARI VE ERİŞİM PLANI
Genie 4, oyun ve robotik alanlarının ötesinde birçok sektörde iş akışlarını değiştirme potansiyeli taşıyor. Film yapımcıları çekim öncesinde sanal sahnenin içine girerek kamera açılarını, ışıklandırmayı ve diyalogları test edebiliyor. Oyun geliştiricileri ise oyun motorunda uzun mesailer harcamadan önce metin komutlarıyla oynanabilir prototipler hazırlayabiliyor. Ayrıca arşivdeki iki boyutlu fotoğrafların içinde gezilebilen üç boyutlu mekanlara dönüştürülmesi ya da sel ve orman yangını gibi afetlerin simüle edilmesi de araştırılan senaryolar arasında bulunuyor.
Şu anda sınırlı sayıdaki güvenilir test kullanıcısına araştırma önizlemesi olarak açılan Genie 4'ün erişim ve abonelik detayları ise şu şekilde sıralanıyor: