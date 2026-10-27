Modelin temelinde, Google'ın insan benzeri kapsamlı düşünme yeteneğine sahip yapay genel zekaya (AGI) ulaşma yolunda kritik gördüğü "dünya modelleri" yaklaşımı yer alıyor. Yalnızca sabit görüntü veya video üretmekle yetinmeyen bu teknoloji, fiziksel bir ortamın nasıl davranacağını ve içindeki olayların nasıl gelişeceğini simüle ediyor. Böylece oluşturulan sahne sadece izlenen bir video olmaktan çıkıp, içinde hareket edilebilen etkileşimli bir ortama dönüşüyor.

Gemini ailesinin yeteneklerinden güç alan Genie 4 , kullanıcıların içinde serbestçe dolaşabildiği ve gelişimini anlık olarak yönlendirebildiği sanal ortamlar kuruyor. Her etkileşimin ayrı ayrı programlanmasına gerek duymayan sistem, kullanıcı dünyayı keşfederken görüntüleri o anda kare kare üretiyor. Simülasyon devam ederken doğal dil komutlarıyla hava durumu değiştirilebiliyor, kamera farklı bir noktaya taşınabiliyor ya da sahneye yeni karakterler ve nesneler eklenebiliyor.

FULL HD ÖRNEKLER, YERLEŞİK SES VE KONUŞABİLEN KARAKTERLER

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Genie 3, klavye komutlarıyla kontrol edilen 720p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında dünyalar sunabiliyordu. Genie 4 için resmi çözünürlük verileri henüz paylaşılmasa da yayınlanan örnek videoların Full HD (1080p) çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında çalıştığı görülüyor. Yeni sürüm, aerodinamik ve çarpışmalar gibi fiziksel etkileşimleri çok daha gerçekçi canlandırırken, insan karakterlerin de çevrelerine doğal ve akıcı tepkiler vermesini sağlıyor.

Genie 4'ü önceki sürümden ayıran en çarpıcı yenilik ise yerleşik ses ve diyalog üretimi. Model, oluşturduğu dünyayla eş zamanlı olarak rüzgar ve dalga gibi ortam seslerini veya sahneye uygun müzikleri üretebiliyor. Daha da önemlisi, sanal karakterler kullanıcının girdilerine ve dünyada yaşanan olaylara göre gerçek zamanlı, etkileşimli diyaloglar kurabiliyor. Görüntü, hareket ve sesin aynı anda üretilmesiyle sanal karakterler çevrelerindeki gelişmelere konuşarak tepki veren varlıklara dönüşüyor.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN GEMINI AJANLARI VE ROBOT EĞİTİMLERİ

Simülasyonların çökmeden tutarlı biçimde ilerlemesinde arka planda çalışan Gemini modelleri önemli rol oynuyor. Gemini Omni, simülasyonların gerçek dünyadaki görünüm ve davranış özelliklerini temel almasını sağlarken, diğer modeller süreklilik ve akıl yürütme görevlerini üstleniyor. Google'ın paylaştığı örneklerden birinde yönlendirici ajan olarak çalışan Gemini 3.8 Flash, verilen hedefleri aşamalara ayırıyor, üretilen kareleri sürekli gözlemliyor ve ortam değiştiğinde planını güncelliyor.

Dünya modelleri yalnızca insanlar için değil, yapay zeka ajanları ve robotlar için de güvenli birer eğitim alanı sunuyor. Google, Gemini 4 Argon ile Genie 4'ü bir araya getirerek Apptronik tarafından geliştirilen Apollo adlı insansı robotun dama oynadığı bir simülasyon üzerinde çalışıyor.

MODELİN SINIRLARI Öte yandan şirket, karmaşık fiziksel etkileşimlerde ve uzun süreli simülasyonlarda hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu kabul ediyor. Simülasyon süresi uzadıkça ve arka arkaya çok sayıda karmaşık komut verildikçe sahnedeki bozulmalar artabiliyor.

SİNEMADAN EĞİTİME UZANAN KULLANIM SENARYOLARI VE ERİŞİM PLANI

Genie 4, oyun ve robotik alanlarının ötesinde birçok sektörde iş akışlarını değiştirme potansiyeli taşıyor. Film yapımcıları çekim öncesinde sanal sahnenin içine girerek kamera açılarını, ışıklandırmayı ve diyalogları test edebiliyor. Oyun geliştiricileri ise oyun motorunda uzun mesailer harcamadan önce metin komutlarıyla oynanabilir prototipler hazırlayabiliyor. Ayrıca arşivdeki iki boyutlu fotoğrafların içinde gezilebilen üç boyutlu mekanlara dönüştürülmesi ya da sel ve orman yangını gibi afetlerin simüle edilmesi de araştırılan senaryolar arasında bulunuyor.

Şu anda sınırlı sayıdaki güvenilir test kullanıcısına araştırma önizlemesi olarak açılan Genie 4'ün erişim ve abonelik detayları ise şu şekilde sıralanıyor:

GENIE 4 ERİŞİM PLANI İlk aşamadaki kullanım seçenekleri 01 Google AI Ultra aboneleri: Tüketici tarafında ilk aşamada aylık 100 dolar başlangıç fiyatına sahip AI Ultra aboneleri, Project Genie üzerinden belirli kullanım sınırlarıyla modele erişebilecek.

02 Geliştiriciler ve iş ortakları: Erken erişim ortaklarına Gemini API ve Google AI Studio üzerinden erişim sunulacak; ancak API kullanım ücretleri henüz açıklanmadı.

03 Diğer abonelik paketleri: İlerleyen dönemde erişimin AI Pro ve AI Plus aboneliklerine genişletilmesi ihtimali bulunsa da bu konuda kesin bir takvim paylaşılmadı.

04 Güvenlik ve bekleme listesi: Üretilen tüm görüntü ve seslere yapay zeka ürünü olduğunu doğrulayan SynthID dijital filigran teknolojisi eklenecek. Modeli denemek isteyen kullanıcılar için erken erişim bekleme listesi de açılmış durumda.

Genie 4