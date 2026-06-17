Türk Telekom'un siber güvenlik ortağı Kron küresel pazara açılıyor

Telekom sektöründe kimlik doğrulama ve siber güvenlik alanına odaklanarak 2007'de kurulan Kron, 2011'de halka açılmasından sonra en büyük dönüşümü küresel pazarlara hazırlanarak yapıyor. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) konusundaki yerli ve milli ürününü Türk Telekom gibi dev bir telekom şirketinde kullanıma sunan Kron, telekom sektöründe elde ettiği deneyimi finans sektörüne ve küresel pazarlara taşıyor. Cirosunun yüzde 30'unu yurt dışından elde eden Kron, şimdi yapay zekanın erişim sınırlamalarını yönettiği döneme hazırlık yaptı.



KİMLİK TANIMA ÖNE ÇIKIYOR



Kron Teknoloji'de Eş Üst Yönetici (Co-CEO) görevini yürüten Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal, gerçekleştirilen dönüşümü kârlı bir şekilde yürütmek için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. PAM çözümleri, yüksek kapasiteli veri işleme, veri maskeleme ve ağ performans yönetimi gibi altyapı operasyon yazılımlarına odaklanmanın küresel pazarlarda önemli avantaj sağlayacağı vurgulandı. Gartner Peer Insights değerlendirmelerinde, müşterilerinden 5 üzerinden 4.9 puan alan ve yüzde 100 tavsiye edilme oranına ulaşan Kron'un ürünleri, yoğun ilgi görüyor. 2007 yılında telekomünikasyon operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için kurulan Kron, global bir teknoloji markasına dönüşmüş oldu.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji