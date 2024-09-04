Türk Telekom’un siber güvenlik hizmetlerine uluslararası tescil

Türk Telekom, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olan siber güvenlik alanındaki yetkinliğini ve başarısını CREST Sertifikasıyla uluslararası çapta tescilledi. IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdüren Türk Telekom, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu. Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma vizyonu ile yatırımlarına devam eden Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

GÜVENİLİR DESTEK ONAYI

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye'de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Siber güvenlik, veri merkezi ve bulut bilişim gibi çözümlerimizle işletmelerin dijitalleşmesine öncülük ederken, akıllı kent projeleri gibi yenilikçi teknolojileri hayatın içine alıyoruz. Uluslararası bir akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından Türkiye'de üç başlıkta akredite edilen ilk kurum olarak, müşterilerimize en yüksek güvenlik seviyesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

360 DERECE HİZMET

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezinde yerli ve milli çözümlerle küresel standartlarda güçlü bir siber savunma oluşturmak için çalışmalar yürüten Türk Telekom, bu alandaki başarısını uluslararası sertifikalarla kanıtladı. Kurumsal güvenlik hizmetlerini 2009'dan bu yana her gün geliştiren, kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma vizyonu ile yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, küresel standartlara sahip sertifikalı uzman mühendisleriyle müşterilerine 7/24 ve 360 derece hizmet veriyor. IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdüren Türk Telekom, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu.