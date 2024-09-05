iPhone 16 ne zaman çıkacak 2024? Özellikleri ve Türkiye fiyat listesi!

Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 16 için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi, Apple'ın amiral gemisi telefonlarının resmi lansmanından önce ilk görüntüler sızdı. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve iPhone 16'nın kalıpları ile renkleri teknoloji dünyasında konuşulmaya başlandı. Peki, iPhone 16'da hangi renk seçenekleri olacak ve yeni modelin teknik özellikleri neler?
IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor.
Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It's Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
iPhone 16 Türkiye'de Ne Kadar Olacak?
iPhone 16'nın yurt dışındaki fiyatları 799 dolardan başlarken, Türkiye'de satışa sunulacak modellerin fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye'deki fiyatlar, yeni iPhone 16'nın modeline ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösterecek. İşte iPhone 16'nın muhtemel Türkiye fiyatları ve model seçenekleri...
(Resmi fiyatlar değildir. Tahmin edilen listedir.)
iPhone 16 Fiyatları
iPhone 16 (128 GB): 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB): 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB): 78.999 TL
iPhone 16 Plus Fiyatları
iPhone 16 Plus (128 GB): 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB): 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL
iPhone 16 Pro Fiyatları
iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL
iPhone 16 Pro (256 GB): 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB): 98.499 TL
iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max Fiyatları
iPhone 16 Pro Max (256 GB): 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB): 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor.
İşte bu özelliklerden bazıları;