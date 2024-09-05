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iPhone 16 ne zaman çıkacak 2024? Özellikleri ve Türkiye fiyat listesi!

Heyecanla beklenen iPhone 16 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasında her yıl büyük bir merakla takip edilen iPhone serisinin yeni modeli için gözler, Apple’ın resmi açıklamasına çevrildi. Ancak gelenek bozulmadı ve yeni modelin maket görüntüleri sızdırıldı. Peki, iPhone 16’nın çıkış tarihi ne zaman olacak? Lansman tarihi belli oldu mu ve yeni telefonun özellikleri neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:27 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:33
iPhone 16 ne zaman çıkacak 2024? Özellikleri ve Türkiye fiyat listesi!

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Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 16 için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi, Apple'ın amiral gemisi telefonlarının resmi lansmanından önce ilk görüntüler sızdı. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve iPhone 16'nın kalıpları ile renkleri teknoloji dünyasında konuşulmaya başlandı. Peki, iPhone 16'da hangi renk seçenekleri olacak ve yeni modelin teknik özellikleri neler?

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple yeni modeli iPhone 16 ile teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

Apple tarafından iPhone 16 akıllı telefon serisinin tanıtılması beklenilen Işıltı Zamanı (It's Glowtime) adlı etkinliği duyuruya göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

iPhone 16 Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

iPhone 16'nın yurt dışındaki fiyatları 799 dolardan başlarken, Türkiye'de satışa sunulacak modellerin fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye'deki fiyatlar, yeni iPhone 16'nın modeline ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösterecek. İşte iPhone 16'nın muhtemel Türkiye fiyatları ve model seçenekleri...

(Resmi fiyatlar değildir. Tahmin edilen listedir.)

iPhone 16 Fiyatları

iPhone 16 (128 GB): 63.999 TL

iPhone 16 (256 GB): 68.499 TL

iPhone 16 (512 GB): 78.999 TL

iPhone 16 Plus Fiyatları

iPhone 16 Plus (128 GB): 72.499 TL

iPhone 16 Plus (256 GB): 77.999 TL

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro Fiyatları

iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL

iPhone 16 Pro (256 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (512 GB): 98.499 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max Fiyatları

iPhone 16 Pro Max (256 GB): 98.499 TL

iPhone 16 Pro Max (512 GB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler dikkat çekiyor.

İşte bu özelliklerden bazıları;

CAPTURE DÜĞMESİ

iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

EKRAN İYİLEŞTİRMELERİ

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 PRO İŞLEMCİSİ VE YAPAY ZEKA

iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48MP ULTRA GENİŞ AÇILI KAMERA

Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

BEKLENEN EK ÖZELLİKLER

Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.

Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.

IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU

Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor.

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor

IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan iPhone 16 modelleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

IPHONE 16'NIN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Apple tarafından kısa bir zaman sonra tanıtılacak olan yeni iPhone 16 modellerinin görüntüleri sızdırıldı.

Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor.

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor.

iPHONE 16 PRO YENİ RENK SEÇENEKLERİYLE GELİYOR

Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte Pro modelleri arasına yeni bir renk seçeneği getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

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