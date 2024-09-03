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Liste netleşiyor! İşte iOS 18 güncellemesi almayacak iPhone telefon listesi

Apple teknoloji dünyasında daima gündeminde yer alan yenilikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Şirketin son bombası iPhone 16 serisinin tanıtımının ardından, iOS 18’in final sürümünü iPhone XS ve daha yeni modeller için kullanıma sunacağı duyuruldu. Ancak, her yenilikte olduğu gibi bu güncelleme de bazı sürprizleri beraberinde getiriyor.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 12:15 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:16
Liste netleşiyor! İşte iOS 18 güncellemesi almayacak iPhone telefon listesi

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iOS 18 güncellemesi Apple tarafından belirlenen belirli iPhone modelleri için geçerli olacak. Eğer cihazınız iPhone 11 veya daha üst bir model ise, yeni yapay zeka destekli özelliklerden faydalanabileceksiniz. Ancak iPhone 11 serisinden önceki modeller için bu güncelleme maalesef desteklenmeyecek.

iOS 18 SÜRÜMÜYLE BEKLENEN ÖZELLİKLER

İlk etapta iOS 18 final sürümünde yer almayacak. Bu durum özellikle iPhone 15 serisi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Örneğin, Siri'nin ChatGPT desteği gibi yenilikler, yıl içinde planlanan iOS 18.2 güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK MODELLER

iPhone 5s
iPhone 6 / 6 Plus
iPhone 7 / 7 Plus
iPhone 8 / 8 Plus
iPhone SE (1. Nesil)

İOS 18 GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

iPhone XR, XS, XS Max
iPhone SE (2. Nesil ve 3. Nesil)
iPhone 11, Pro, Max
iPhone 12, Mini, Pro, Max
iPhone 13, Mini, Pro, Max
iPhone 14, Plus, Pro, Max
iPhone 15, Plus, Pro, Max

Bu liste iOS 18 güncellemesiyle uyumlu olan ve olmayan cihazları açıkça göstermekte. Kullanıcılar, hangi özelliklerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için Apple'ın resmi web sitesinden ya da iOS 18 güncelleme notlarından detaylı bilgi edinebilirler.

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