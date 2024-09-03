Liste netleşiyor! İşte iOS 18 güncellemesi almayacak iPhone telefon listesi

iOS 18 güncellemesi Apple tarafından belirlenen belirli iPhone modelleri için geçerli olacak. Eğer cihazınız iPhone 11 veya daha üst bir model ise, yeni yapay zeka destekli özelliklerden faydalanabileceksiniz. Ancak iPhone 11 serisinden önceki modeller için bu güncelleme maalesef desteklenmeyecek.