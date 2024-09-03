Liste netleşiyor! İşte iOS 18 güncellemesi almayacak iPhone telefon listesi

iOS 18 güncellemesi Apple tarafından belirlenen belirli iPhone modelleri için geçerli olacak. Eğer cihazınız iPhone 11 veya daha üst bir model ise, yeni yapay zeka destekli özelliklerden faydalanabileceksiniz. Ancak iPhone 11 serisinden önceki modeller için bu güncelleme maalesef desteklenmeyecek.
iOS 18 SÜRÜMÜYLE BEKLENEN ÖZELLİKLER
İlk etapta iOS 18 final sürümünde yer almayacak. Bu durum özellikle iPhone 15 serisi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Örneğin, Siri'nin ChatGPT desteği gibi yenilikler, yıl içinde planlanan iOS 18.2 güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak.
iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK MODELLER
iPhone 5s
iPhone 6 / 6 Plus
iPhone 7 / 7 Plus
iPhone 8 / 8 Plus
iPhone SE (1. Nesil)
İOS 18 GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
iPhone XR, XS, XS Max
iPhone SE (2. Nesil ve 3. Nesil)
iPhone 11, Pro, Max
iPhone 12, Mini, Pro, Max
iPhone 13, Mini, Pro, Max
iPhone 14, Plus, Pro, Max
iPhone 15, Plus, Pro, Max