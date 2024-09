Liste netleşiyor! İşte iOS 18 güncellemesi almayacak iPhone telefon listesi

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK MODELLER

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone SE (1. Nesil)

İOS 18 GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone SE (2. Nesil ve 3. Nesil)

iPhone 11, Pro, Max

iPhone 12, Mini, Pro, Max

iPhone 13, Mini, Pro, Max

iPhone 14, Plus, Pro, Max

iPhone 15, Plus, Pro, Max