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Türk Telekom'dan Net Insight ile iş birliği: Finanstan güvenliğe sağlıktan enerjiye gecikmesiz hizmetler!

Türk Telekom, dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesini Net Insight iş birliği ile kuruyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Türk Telekom’dan Net Insight ile iş birliği: Finanstan güvenliğe sağlıktan enerjiye gecikmesiz hizmetler!

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Türk Telekom, yerli ve milli teknolojileri geliştirme ve ihraç etme vizyonuyla yürüttüğü çalışmalarla yeni nesil iletişim standartları belirleyen küresel atılımlar gerçekleştiriyor. Türk mühendislerin ortaklığıyla geliştirilen "Uydu Bağımsız Zaman Senkronizasyonu İletimi Çözümü"nü, dünyada ilk kez şebekesinde en kapsamlı şekilde kullanan operatör olan Türk Telekom, dünyanın en büyük uydu bağımsız senkronizasyon şebekesini Net Insight iş birliği ile kuruyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz, 5G ve ötesi teknolojiler için kritik öneme sahip yeni nesil senkronizasyon çözümümüzle, uydu bağımsız en büyük şebekeyi kuran ilk operatör olduk. Mobil operatörler ve kritik zaman senkronizasyonu gereksinimi olan tüm sektörlerde maliyetleri düşürecek, servis sürekliliğini artıracak bu yenilikçi çözüm için küresel pazarda önemli bir potansiyel görüyoruz.

5G'nin senkronizasyonu için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Alanında öncü, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu çözümümüz uluslararası patent ve ürünleştirme sürecini tamamlamasının ardından küresel standardizasyon yolunda emin adımlarla ilerliyor. GSMA'in bu çalışmamızı desteklemesini doğru bir yolda başarı ile ilerlediğimizin önemli göstergelerinden biri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKILLI ENERJİ ŞEBEKESİ
5G ağları, yüksek hız ve düşük gecikme süreleri için kesin zaman senkronizasyonu gerektiriyor. Uydu bağımsız çözümler, özellikle kapalı alanlarda veya yoğun kentsel ortamlarda zaman senkronizasyonunu sağlamak için kritik. Acil durum iletişim sistemleri ve kamu güvenliği ağları, kesintisiz ve doğru zaman senkronizasyonu gerektiriyor.

Elektrik şebekelerinde, özellikle akıllı şebekelerde, kesin zaman senkronizasyonu, enerji dağıtımının verimli ve güvenilir olması için gerekli. Finansal piyasalarda, özellikle yüksek frekanslı ticarette, milisaniye hatta mikrosaniye seviyesinde zaman senkronizasyonu gerekli. Hava trafik kontrol sistemlerinde, uçakların konum ve zaman bilgilerinin senkronize edilmesi gerekli.

Askeri operasyonlarda, özellikle uydu sinyallerinin engellenebileceği durumlarda, uydu bağımsız zaman senkronizasyonu kritik öneme sahip. Tıbbi cihazların senkronizasyonu da cerrahi operasyonlar ve hasta takibi için önemli.

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