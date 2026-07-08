Türk Telekom'dan kurumsal müşterilere kapsamlı siber güvenlik hamlesi

Bu hizmet, bilinmeyen saldırı türlerine karşı sandbox teknolojisi sayesinde sürekli izleme ve analiz yaparak potansiyel tehditleri tespit ediyor. Kurumların bulut altyapılarını dış tehditlere karşı koruyan sanal güvenlik duvarı hizmeti de zararlı trafiği filtreleyerek izinsiz erişimi engelliyor ve kurumların kendi iç ağları için erişim kuralları belirlemesine imkân tanıyor.

Şirket, hacimsel DDoS saldırılarına karşı Türkiye'nin en büyük koruma altyapısına sahip olduğunu belirtiyor; bu kapsamda paylaşımlı hizmetlerin yanı sıra izleme, analiz, danışmanlık ve uç cihaz yönetimi hizmetleri de sunuluyor. Türk Telekom'un öne çıkan çözümleri arasında sıfırıncı gün (zero-day) saldırılarına karşı geliştirilen Gelişmiş Tehdit Önleme Hizmeti (APT) dikkat çekiyor.

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, uluslararası standartlarda eğitim almış mühendis kadrosuyla yılın her günü, günün her saati kesintisiz hizmet veriyor. Merkez, veri gizliliği ve bütünlüğünü koruyarak kritik altyapıların aksamadan çalışmasını hedefliyor.

Türk Telekom, kurumsal müşterilerine yönelik geliştirdiği güvenlik teknolojileriyle dijital tehditlere karşı kapsamlı bir savunma hattı oluşturuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

E-POSTALARA KORUMA

Şirketin ürün gamında ayrıca web uygulamalarını koruyan WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı), kurumsal iletişim ağlarını tehditlerden arındıran e-posta güvenliği çözümleri, uzaktan erişimde gizliliği garanti eden SSL VPN hizmetleri ve kurumsal verilerin etkin yönetimini sağlayan veri sınıflandırma hizmeti yer alıyor. Temel Siber Güvenlik Paketi adı verilen çözümle ise güvenlik duvarı, içerik filtreleme, antivirüs ve saldırı önleme sistemi (IPS) tek bir cihaz üzerinden, omurga seviyesinde paylaşımlı model ile sunuluyor; böylece işletmeler ek yatırım veya kurulum yapmadan bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

Türk Telekom Bulut bünyesinde CCNA, CCNP, SANS ve CEH gibi uluslararası sertifikalara sahip yaklaşık 130 mühendisin görev aldığı, siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliği konusunda otorite kabul edilen TF-CSIRT tarafından akredite edilmiş merkezde 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.

Şirket, yerli ve milli ürün stratejisi doğrultusunda hem yerli üreticilerin çözümlerini hem de kendi mühendislerinin geliştirdiği servisleri müşterilerine sunduğunu vurguluyor.