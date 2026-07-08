Klima almak isteyenler dikkat! Siber dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor

Türkiye, art arda gelen sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanları, hafta başında ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından ayın 8'i ve 9'undan itibaren özellikle İstanbul'u da kapsayan batı bölgelerde ikinci bir sıcak hava dalgasının hissedileceğini belirtiyor. Nemle birlikte bunaltıcı bir hava beklenirken, bazı iklim uzmanları yüksek basıncın kubbeleşmesi durumunda sıcaklıkların yer yer 50 derece sınırına dayanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tablo, klima ve vantilatör gibi soğutma sistemlerine olan talebi de her geçen gün artırıyor.

Klima almak isteyenler dikkat. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) SAHTE SİTE TUZAĞI Ancak yaz sıcaklarının bu şekilde tırmanması yalnızca meteorolojik bir gündem maddesi olmaktan çıkıp güvenlik dünyasının da radarına giriyor. Soğutma cihazı arayışına giren tüketicileri hedef alan dolandırıcılık girişimleri, artan talebe paralel şekilde hız kazanıyor. Tanınmış markaların kimliğine bürünen siber dolandırıcılar, gerçek olamayacak kadar cazip indirimler vadederek kullanıcıları sahte internet siteleri ve e-posta yoluyla tuzağa düşürüyor. Takvim Kaynak Tercihleri