Klima almak isteyenler dikkat! Siber dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyor
Soğutma cihazı arayışına giren tüketicileri hedef alan dolandırıcılık girişimleri artıyor. Tanınmış markaların kimliğine bürünen siber dolandırıcılar, cazip indirimler vadederek kullanıcıları sahte internet siteleri ve e-posta yoluyla tuzağa düşürüyor...
Türkiye, art arda gelen sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanları, hafta başında ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından ayın 8'i ve 9'undan itibaren özellikle İstanbul'u da kapsayan batı bölgelerde ikinci bir sıcak hava dalgasının hissedileceğini belirtiyor. Nemle birlikte bunaltıcı bir hava beklenirken, bazı iklim uzmanları yüksek basıncın kubbeleşmesi durumunda sıcaklıkların yer yer 50 derece sınırına dayanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tablo, klima ve vantilatör gibi soğutma sistemlerine olan talebi de her geçen gün artırıyor.
SAHTE SİTE TUZAĞI
Ancak yaz sıcaklarının bu şekilde tırmanması yalnızca meteorolojik bir gündem maddesi olmaktan çıkıp güvenlik dünyasının da radarına giriyor. Soğutma cihazı arayışına giren tüketicileri hedef alan dolandırıcılık girişimleri, artan talebe paralel şekilde hız kazanıyor. Tanınmış markaların kimliğine bürünen siber dolandırıcılar, gerçek olamayacak kadar cazip indirimler vadederek kullanıcıları sahte internet siteleri ve e-posta yoluyla tuzağa düşürüyor.
Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, sıcak havanın etkisiyle artan bu dolandırıcılık dalgasına karşı tüketicileri uyarıyor ve korunma yolları konusunda önerilerde bulunuyor.
Kaspersky'nin incelediği örneklerden birinde dolandırıcılar, taşınabilir hava soğutucuları üreten gerçek bir markayı taklit ediyor. Sahte e-ticaret sitesinde ürünlerin gerçek fotoğrafları kullanılıyor, güvenilirlik izlenimi yaratmak için gerçeğe yakın görünen sahte müşteri yorumlarına yer veriliyor.
Süreyle sınırlı indirimler sunularak kullanıcıların hızlı ve düşünmeden karar vermesi hedefleniyor; ödeme ve kişisel bilgilerini paylaşan mağdurlar ise karşılığında hiçbir ürün almıyor. Ele geçirilen kredi kartı bilgileri ise sonrasında farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabiliyor.
TANINMIŞ MARKALARIN TAKLİTLERİ
Benzer bir yöntem, tanınmış perakende markalarını taklit eden sahte web sitelerinde de karşımıza çıkıyor. Orijinal mağazaların tasarımını neredeyse birebir kopyalayan bu sayfalar, gerçek ürün görsellerini vitrine taşırken; stokların tükenmek üzere olduğu, o anda ürünü onlarca kişinin görüntülediği ya da satın alma için geri sayımın başladığı yönünde sahte aciliyet mesajlarıyla kullanıcıları baskı altına alıyor.
ZAMAN BASKISI OLUŞTURULUYOR
Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Olga Altukhova, dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemin kullanıcı üzerinde zaman baskısı oluşturmak olduğunu vurguluyor. Altukhova'ya göre, talebin yüksek olduğu dönemlerde "sınırlı stok" ya da "indirimin yakında sona ereceği" mesajları, kullanıcıların finansal ve kişisel bilgilerini sorgulamadan paylaşmasına yol açabiliyor. Uzman, böyle durumlarda sakin kalınmasını, sitenin URL'sinin ve tasarımının dikkatle incelenmesini, güvenilirlikten emin olunamayan durumlarda ise arama motoru üzerinden doğrulama yapılmasını ya da bir güvenlik çözümünden destek alınmasını öneriyor.
Kaspersky uzmanları, çevrim içi alışverişte sahte kampanyalara karşı tüketicilere şu önerileri sıralıyor: Olağanın çok üzerinde ve yalnızca kısa süreliğine geçerli görünen indirimlere karşı temkinli yaklaşılmalı; bilgi paylaşmadan önce sitenin adresi, yazım hataları ve alışılmadık uzantılar açısından dikkatle kontrol edilmeli; e-posta yoluyla gelen bağlantı ve eklere doğrudan güvenilmemeli, gönderenin kimliği doğrulanmadan tıklanmamalı; satın alınması düşünülen ürünün açıklama ve görselleri üreticinin resmi sitesiyle karşılaştırılmalı; güçlü kimlik avı koruması sunan bir güvenlik yazılımı kullanılmalı.