Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolar yatırım ve yerli telefon hamlesi

Türkiye ile KKTC arasında geçen yıl imzalanan anlaşmayla adanın dijital dönüşümü Türk Telekom'a emanet edildi. Şirkete görev verilen kapsam net: 150 bin haneyi yüksek hızlı fiber internetle buluşturmak. CEO Ebubekir Şahin, proje hazırlıklarının KKTC bakanlıkları ve yetkili otoritelerle uyum içinde tamamlandığını, şirket kurulumları dahil tüm resmi adımların atıldığını açıkladı. Şahin, vizyonlarını şu sözlerle özetledi: "Fiber altyapıdan 5G'ye, veri merkezlerinden bulut teknolojilerine ve yapay zekâ destekli dijital çözümlere kadar sahip olduğumuz tüm teknolojik birikimi KKTC'nin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak değil;KKTC'nin Dijital Ada vizyonunu gerçeğe dönüştürmektir."

Türk Telekom'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlediği "2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı"nda iki önemli konu öne çıktı: KKTC'nin dijital dönüşümü için 100 milyon doları aşan fiber yatırımı ve yakında tanıtılacak yerli akıllı telefon oldu.

Şahin, globalde yurt dışına açılma ve bölgesel güç olma yolundaki hedeflerini aktarırken, "Yeni nesil çözümlerimiz ve uluslararası iş birliklerimizin kapsamını ve sayısını artıracağız. Aktif gelir kaynaklarımızı çeşitlendirerek dünyaya teknoloji ihraç eden konumumuzu güçlendireceğiz. Uluslararası operasyonlarımıza hız verip bölgenin teknoloji taşıyıcısı rolümüzü artıracağız" dedi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Başçeri, ülkeler arasında imzalanan protokolün önündeki engellerin bir an önce kalkmasını beklediklerini ifade ederek Türk Telekom'un bu tarihi görevi başarıyla tamamlayacağına olan inancını dile getirdi.

YERLİ AKILLI TELEFON YOLDA

Toplantının bir diğer öne çıkan başlığı ise Türk Telekom'un yerli akıllı telefon hazırlığı oldu. Şahin, kendi mühendisleri ve altyapısıyla geliştirilen bu ürünün 'fiyat performans açısından çok iddialı olduğunu belirterek yakında tüm Türkiye'ye sunulacağını duyurdu.

"Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil" diyen Şahin, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede Türk Telekom'un öncü rol üstlenmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Şahin şöyle konuştu: "Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız."

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Teknoloji