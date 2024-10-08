Türk Telekom’da Fiber mobilite adımları atılıyor

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının, yatırımlarının ve bu alandaki stratejilerinin güçlü yansımalarıyla 'fiber mobilite' çağını başlatan Türk Telekom, bu yeni dönemin detaylarını ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda; Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ve yeni reklam yüzü Tolga Çevik'le tanıttı.

81 İLİN TAMAMINA FİBER

Fiber mobilite çağına dair açıklamalarda bulunan Zeynep Özden; şunları söyledi: "Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde anlayışıyla, 81 ilin tamamını uçtan uca fiber ağlarla örüyoruz. Mobildeki konumumuz günden güne güçlenirken bir yandan fiberdeki benzersiz gücümüzü de mobile aktarıyoruz. Mobile bakış açısını değiştireceğimiz yeni bir dönemi, fiber mobilite çağını başlatıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar, kullanıcıları yenilikçi teknolojiler ile buluşturmayı amaçlıyor. Buradaki odak noktamız da müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

Bu amaçla mevcut ve potansiyel müşterilerimize daima onların ihtiyaçlarına karşılık gelecek teknolojik çözümler üretiyor, hatta ihtiyaçlarını öngörüyor ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyoruz. Bunun sonucunda mobil iş kolumuzda da hızla yükselen, sürdürülebilir bir ivme yakaladık. Mobildeki bu başarımız; yaptığımız yüksek yatırımlarımız, güçlü altyapımız ve müşteri memnuniyeti odaklı stratejimizin doğal bir sonucu. Biz mobil pazarda bir oyuncu değil, oyun kurucuyuz. Bu sebeple de fiber mobilite dönemini başlatıyoruz. Bu kavram aslında müşterilerin ihtiyaçlarına dayandırdığımız tespitlerden yola çıktı. Mobil hat kullanıcıları olarak hepimiz, düşük gecikmeyle yüksek hızda etkileşim kurmak istiyoruz. Kullanımlarımızı keyifle, kolaylıkla ve bulunduğumuz yerden yapabilme özgürlüğümüz olsun istiyoruz. Fiber mobilite, işte tüm bunlara olanak tanıyor."

REKLAM GÖSTERİMİ YAPILDI

Fiber mobilite çağının ilk reklam filminin gösterildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Tolga Çevik de "Türkiye'nin her yerinde var olan Türk Telekom'a kendimi yakın hissediyorum. Bu iş birliği bir marka-ünlü buluşmasının çok ötesinde bir anlam ifade ediyor benim için. Bizim formatımız çok uzun süredir seyirci ile buluşuyor. Bu formatımızı Türk Telekom'a uyarlayıp üzerinde birlikte çalıştık ve karşılıklı çok keyifli bir çalışma süreci oldu. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.