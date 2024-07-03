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Türk Telekom'a iki ödül

Türk Telekom, dünyanın prestijli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği 'The International CSR Excellence Awards'tan (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) iki ödülle döndü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Türk Telekom’a iki ödül

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Türk Telekom, dünyanın prestijli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği 'The International CSR Excellence Awards'tan (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) iki ödülle döndü.

Türk Telekom'un az gören çocukların eğitim hayatına eşit katılımını sağlamak için geliştirdiği 'Günışığı' projesi 'Kapsayıcı Eğitim' kategorisinde altın; görme engelli bireyler için dünyaca ünlü ressamların çalışmalarını sesli betimleyerek Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediği 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' ise 'Fırsat Eşitliği' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Sosyal sorumluluk projeleriyle yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanı odağımıza alan çalışmalarımızın kendi kategorilerinde, uluslararası ödüllere layık görülmesi projelerimizin önemine de dikkat çekiyor. Öncü projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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