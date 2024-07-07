Hazırlıklar tamam geri sayım başladı! TÜRKSAT 6A uzaya fırlatılacak! Yüzde 80 yerli hedef 5 milyar kişiye ulaşmak

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor. Türksat 6A'nın yolculuğu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de başlayacak.
Tarihi an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde de "Fırlatma Töreni" gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek.
5 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK
Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.
Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.
TÜM GÖREV YÜKLERİ ASELSAN'DAN
Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN, uzay alanında sahip olduğu bilgi birikimini Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya aktararak, uydunun haberleşme görev yüklerini millileştirdi.
Edinilen bilgiye göre, ASELSAN, Türkiye'nin uzay alanındaki ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şirket, uydu ve uzay teknolojileri alanındaki faaliyetlerini yer sabit yörünge (GEO), alçak yörünge haberleşme (LEO), uydu tabanlı navigasyon, uzaydan istihbarat, gözetleme ve keşif alanlarında gerçekleştiriyor.
GEO haberleşme alanında Türksat 5B'deki işbirlikleriyle Türkiye'nin ilk milli ekipmanları Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant LNA'yı geliştiren ASELSAN, 2022'den bu yana uzayda operasyonel olarak görev yapan ekipmanlarıyla ilk "milli uydu haberleşme görev yükü ekipmanlarını" geliştiren kuruluş unvanını kazandı.
ASELSAN'ın geliştirdiği Uydu Tabanlı Düzeltme Sistemi, ilk etapta GPS ve takiben diğer GNSS sistemlerinin kaynak sinyallerini, bu sistemlere ait verilerin doğruluk, güvenilirlik, elverişlilik değerleri ile bütünlük bilgisini içerecek düzeltme verileri vasıtasıyla iyileştirerek, kapsanacak coğrafyadaki kullanıcılar için performans artışı getirecek.
BİLGİ BİRİKİMLERİ TÜRKSAT 6A'YA AKTARILDI
Türksat 5B'de edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da da görev alan ASELSAN, Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yükleri çözümlerini bir üst seviyeye çıkardı.
Proje kapsamında uzay kalifiye tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN bünyesine kazandırıldı. Ayrıca, projede görev alan 100'den fazla personelle uzaya yönelik tecrübeli insan kaynağı Türkiye'nin diğer uzay projelerinde görev almak üzere deneyim elde etti.
Türksat 6A ile yeryüzünden her türlü haberleşmeye imkan sağlayacak "haberleşme görev yükleri"ni geliştiren ASELSAN, Türkiye'nin gelecekteki alçak yörünge haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak görev yükleri için teknoloji yatırımlarını öz kaynaklarla gerçekleştirdi.
ASELSAN, bu uydulardan elde ettiği deneyim, tecrübe ve kazanımlarla Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı takım uydulardaki tüm görev yüklerini ve haberleşme alt sistemlerini takvim ve maliyet etkin bir şekilde milli olarak sağlamayı hedefliyor.
24 ÇEŞİT EKİPMAN YERLİLEŞTİRİLDİ
Alt sistemleri, uydu yer istasyonu yazılımları, uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli geliştirilen Türksat 6A, yüzde 80'in üzerinde yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Kurumların kendi temiz odaları kullanılarak geliştirilen ve üretilen ekipmanlar Ankara TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde bir araya getirildi ve sistem seviyesi testlerine tabi tutuldu.
Bu süreçte 24 çeşit ekipman yerlileştirilirken uçuş modelinde 84 yerli ekipman kullanıldı. Proje süresince 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testler tamamlandı.
Türksat 6A, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, CTech ekiplerinden dönem dönem 400'e yakın kişinin ortak çalıştığı ve Türkiye'nin uzay alanında yetişmiş personel gücünün artırılmasını sağlayan bir proje olarak kayıtlara geçti.
Bu kurum ve şirketlerin küresel deneyim kazanma fırsatı yakaladığı projeden elde edilen bilgi birikiminin, gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerinde artan oranda kullanılması amaçlanıyor.
TÜRKSAT 6A'NIN HİKâYESİ TÜRKSAT 3A'NIN YAPIMI SIRASINDA BAŞLADI
Türksat 6A'nın hikayesinin Teknoloji Transfer Programı ile birlikte 3A'nın yapımı sırasında başladığını söyleyen Uraloğlu, "Türksat tarafından başlatılan program ile 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 Türksat mühendisi; uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu. Bugün 84 adet yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususundaki kararlı çalışmalarımızda çok büyük bir başarı elde ettik." dedi.
Türksat 6A'nın üretim aşamasında gerçekleşen başarılara ve sürece dair bilgiler veren Uraloğlu, 2015 yılında Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladıklarını anımsatarak, "26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı Kritik Gözden Geçirme Fazını yaptık. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli'ni ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında Mühendislik Modeli'nin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız Mühendislik Modeli'nin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri'ni gerçekleştirdik. Uzaya göndereceğimiz Uçuş Modeli'nin Isıl Vakum Testlerini 2022 yılının aralık ayında tamamladık. Yine, Uçuş Modeli'nin Titreşim ve Akustik Testlerini ise Ağustos 2023'te bitirdik." dedi.
Şok Testlerini Kasım 2023'te, Son Fonksiyonel Testleri Ocak 2024'te, CATR testleri Mart 2024'te, Kütle Özellikleri Ölçümünü de Nisan 2024'te tamamladıklarını bildiren Uraloğlu, işlevsel testlerin hepsini bu tarihte bitirdiklerini belirtti. Türksat 6A'nın tüm testleri başarıyla geçmesinin ardından 4 Haziran'da uydunun yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine yolladıklarını anımsatan Uraloğlu, "Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona geldik." ifadelerini kullandı.