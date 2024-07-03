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Karar verildi GTA 6 gemileri yaktı! İlk çıkış tarihiyle birlikte artık...

Rockstar Games, oyun dünyasının en ikonik serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni devam oyunu GTA 6 için uzun süredir beklenen çıkış tarihini sonunda açıkladı. Bu büyük duyuru oyun severler arasında büyük bir heyecan yarattı ve sektörde geniş çaplı tartışmaları beraberinde getirdi. GTA serisinin hayranları uzun süredir oyunun yeni versiyonu için heyecanla bekliyordu.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 08:38 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 08:38
Karar verildi GTA 6 gemileri yaktı! İlk çıkış tarihiyle birlikte artık...

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Daha önce 2025 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen GTA 6 için net bir tarih verilmemişti. Ancak, Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz, oldukça güveniyoruz" dedi ve oyunun Ekim ile Kasım ayları arasında oyun severlerle buluşacağını ifade etti.

KARAR VERİLDİ

GTA 6, ilk etapta PlayStation ve Xbox konsolları için piyasaya sürülecek. Bilgisayar oyuncuları ise biraz daha sabırlı olmak zorunda zira bilgisayar versiyonu konsol sürümlerinden tam bir yıl sonra, 2026 sonbaharında kullanıma sunulacak.

GTA 6 İLK RESMİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Grand Theft Auto 6, henüz piyasaya sürülmeden önce bile, PlayStation tarafından "2024 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kazandı.

Bu ödül, oyunun ne kadar büyük bir merak ve ilgiyle beklenmekte olduğunu gösteriyor.

Bu duyurular, GTA serisinin devamı için sabırsızlanan oyun severler için oldukça heyecan verici. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ve belki de oyun içi görüntülerle beklentiler daha da artacak.

GTA 6 Rockstar Games'in şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri olarak değerlendiriliyor ve oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni bir dönem başlayacak.

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