Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı 10 milyonu geçti

Mobil uygulama üzerinden mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine yönelik işlemleri 7/24 gerçekleştirebilen müşteriler, fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı ile paket satın alma ve otomatik ödeme talimatı işlemlerini de yine uygulama üzerinden güvenle gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Türk Telekomluların hayatını kolaylaştıran, güncelleme ve yeniliklerle geliştirilen Türk Telekom uygulamasına ilgi giderek artıyor.

YÜZDE 35 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mobil uygulamamızı geliştiriyor ve yeniliyoruz. Son 1 yılda uygulamaya kaydedilen kart sayısının yüzde 35 artması müşterilerimizin Türk Telekom uygulamasına olan güvenini ortaya koyuyor. Uygulamayı indiren kullanıcı sayısı verileri de mobil uygulamamızın müşterilerimiz için ne kadar fayda sağladığını gözler önüne seriyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geliştirdiğimiz Türk Telekom uygulamasında müşterilerimizin sadece güvenle işlem yapabilmelerine değil ayrıca zamandan tasarruf edebilmelerine de olanak sağlıyoruz" dedi.

85 MİLYON İNDİRİLME SAYISI

Türk Telekom müşterileri uygulama ile mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine yönelik çok sayıda işlemi yapabiliyorken; fatura ödeme, TL yükleme, kredi kartı ile paket satın alma ve otomatik ödeme talimatı işlemlerini de kolayca ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Haziran itibarıyla son bir yılda Türk Telekom uygulaması ve online işlemler web platformu tekil kullanıcı sayısı 30 milyona ulaşırken; Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı yıllık bazda yüzde 35 artarak 10 milyonu geçti. 85 milyon indirilme sayısına ulaşan Türk Telekom uygulamasında kayıtlı kart sayısı ve kullanıcı sayısının dijitalleşen dünyada daha da artması bekleniyor. Türk Telekom müşterileri uygulamadaki kayıtlı kartlarıyla; mobil aboneliklerine dair fatura ödeme, paket satın alma ve TL yükleme gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Müşteriler bu sayede işlemler için bankaya gitmeye gerek duymuyor. Ayrıca müşteriler güvenli ve hızlı ödemenin yanı sıra kampanya ve taahhüt bilgileri ile tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, kalan kullanımlarını sorgulama, fatura detaylarını inceleyebilme, güvenli internet profil değişikliği ve yeni abonelik gibi pek çok işlem gerçekleştirebiliyor. Ek olarak mobil, ev interneti, ev telefonu ve Tivibu ürünlerine ait hesapları arasında kolayca geçiş sağlayabiliyor.