Grand Theft Auto'nun 6. oyunu için heyecan dorukta. Serinin hayranları uzun süredir GTA 6'nın çıkış tarihini merak ediyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Grand Theft Auto'nun 6. oyunu için heyecan dorukta. Serinin hayranları uzun süredir GTA 6'nın çıkış tarihini merak ediyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 6'nın resmi çıkış tarihi henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, sızan bilgilere göre oyun, 2025 yılında oyunseverlerle buluşacak. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek olan oyun, PC platformuna ise biraz daha geç gelecek gibi görünüyor. Sonbahar aylarında çıkması planlanan oyunun, 2026'ya ertelenme ihtimali de göz ardı edilmiyor.
GTA serisinin her yeni oyununda olduğu gibi, GTA 6 da büyük yenilikler ve devrim niteliğinde özellikler sunacak. Ancak bu özelliklerin tamamı henüz resmiyet kazanmadığı için kesin bilgiler almak için biraz daha sabırlı olmak gerekecek.
İKİNCİ FRAGMAN NE ZAMAN GELECEK?
İlk fragmanın ardından, gözler ikinci tanıtım videosuna çevrilmiş durumda. İddialara göre, GTA 6'nın ikinci fragmanı 2023 yılı bitmeden, Kasım ya da Aralık ayında oyunseverlerle paylaşılacak. Bu fragmanla birlikte oyunun hikayesi, karakterleri ve oynanış dinamikleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.
GTA 6'DAN BEKLENEN YENİLİKLER NELER?
Henüz resmi detaylar açıklanmamış olsa da, sızan bilgiler ve dedikodular ışığında GTA 6'nın serinin en iddialı oyunu olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Geliştirilen grafikler, genişletilmiş harita, daha gerçekçi bir oyun dünyası ve detaylı karakter işleyişi gibi pek çok yenilik beklentiler arasında. Özellikle de oyunun büyük bir kısmının sanal gerçeklik (VR) destekli olacağı iddiası oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı.