Grand Theft Auto'nun 6. oyunu için heyecan dorukta. Serinin hayranları uzun süredir GTA 6 'nın çıkış tarihini merak ediyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak ? GTA 6 çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, sızan bilgilere göre oyun, 2025 yılında oyunseverlerle buluşacak. İlk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek olan oyun, PC platformuna ise biraz daha geç gelecek gibi görünüyor. Sonbahar aylarında çıkması planlanan oyunun, 2026'ya ertelenme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

GTA serisinin her yeni oyununda olduğu gibi, GTA 6 da büyük yenilikler ve devrim niteliğinde özellikler sunacak. Ancak bu özelliklerin tamamı henüz resmiyet kazanmadığı için kesin bilgiler almak için biraz daha sabırlı olmak gerekecek.