Türk Telekom fiber altyapısıyla yapay zeka dönemini başlatıyor: Dijital dönüşümde yeni nesil çözümler
Türk Telekom müşterilere yapay zeka teknolojilerinden faydalanması için fiber altyapı üzerinden bulut tabanlı yapay zeka hizmetleri dışında mağazadan ulaşabilecekleri AI PC deneyimi de sunuyor...
Giriş Tarihi:
"AI PC" (Yapay Zeka Destekli Bilgisayar) konsepti küresel cihaz pazarını yeniden şekillendiriyor. Aygıt içi makine öğrenimi ve Agentic AI süreçlerini merkeze alan bu dönüşüm, teknoloji dünyasında yeni bir cihaz yenileme döngüsünü tetiklerken, Türk Telekom'un resmi web sitesi üzerinden sunduğu güncel cihaz portföyünü mercek altına aldığımızda, bu yeni nesil donanım rüzgarının operatörün dijital raflarına henüz tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz.
Haziran 2026 itibarıyla Türk Telekom e-mağazasının bilgisayar kategorisinde, NPU (Nöral İşlem Birimi) barındıran, büyük dil modellerini (LLM) yerel olarak çalıştırabilecek veya otonom ajanlara ev sahipliği yapacak yeni nesil yapay zeka bilgisayarları doğrudan satışa sunulmuyor. Platformda şu an için daha çok giriş seviyesi ve temel internet kullanım senaryolarına yönelik Casper Nirvana C370 (Celeron işlemcili) gibi geleneksel dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor.
Yakın dönemde tüm ürünlerin AI PC özellikleriyle de güncellenmesi bekleniyor. Türk Telekom, son kullanıcıya AI PC donanımlarını doğrudan bir e-ticaret platformu gibi satmaktan ziyade, bu cihazların tam potansiyeliyle çalışabilmesi için gereken güçlü altyapıyı ve ekosistemi hazırlamaya odaklanmış durumda. Kurumun teknoloji yayınlarında bilgisayarlar için yapay zeka çipleri ve üretken yapay zekanın (Generative AI) geleceği derinlemesine işlenirken, şirket arka planda IDC ödüllü "Operasyonda Yapay Zeka" projesiyle kendi şebeke ve operasyon süreçlerini otonomlaştırıyor. Yazılım ve hizmet tarafında ise, doğrudan yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş JetDers paketleri gibi çözümler abonelerle buluşturuluyor.
Haziran 2026 itibarıyla Türk Telekom e-mağazasının bilgisayar kategorisinde, NPU (Nöral İşlem Birimi) barındıran, büyük dil modellerini (LLM) yerel olarak çalıştırabilecek veya otonom ajanlara ev sahipliği yapacak yeni nesil yapay zeka bilgisayarları doğrudan satışa sunulmuyor. Platformda şu an için daha çok giriş seviyesi ve temel internet kullanım senaryolarına yönelik Casper Nirvana C370 (Celeron işlemcili) gibi geleneksel dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor.
Yakın dönemde tüm ürünlerin AI PC özellikleriyle de güncellenmesi bekleniyor. Türk Telekom, son kullanıcıya AI PC donanımlarını doğrudan bir e-ticaret platformu gibi satmaktan ziyade, bu cihazların tam potansiyeliyle çalışabilmesi için gereken güçlü altyapıyı ve ekosistemi hazırlamaya odaklanmış durumda. Kurumun teknoloji yayınlarında bilgisayarlar için yapay zeka çipleri ve üretken yapay zekanın (Generative AI) geleceği derinlemesine işlenirken, şirket arka planda IDC ödüllü "Operasyonda Yapay Zeka" projesiyle kendi şebeke ve operasyon süreçlerini otonomlaştırıyor. Yazılım ve hizmet tarafında ise, doğrudan yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş JetDers paketleri gibi çözümler abonelerle buluşturuluyor.
SONRAKİ HABER
Steam 2026 yaz indirimleri ne zaman?
ÖNCEKİ HABER
Yapay zeka gelirlerinin halka dağıtılması için teklif!
Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji