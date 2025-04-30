Türk Telekom dijital oyun alışveriş platformu kullanıcılarla buluştu!

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Kullanıcılarına çok sayıda ödeme seçeneği sunan Playstore.com, Hepsipay kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.



HER ALIŞVERİŞTE HEPSİPARA

Kampanya kapsamında Playstore. com'dan alışveriş yapan müşteriler ödemelerini e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay ile yaparak alışveriş başına yüzde 10, toplamda ise 250 TL Hepsipara kazanıyor.



Müşteriler kazandıkları Hepsipara bakiyelerini Hepsiburada'da ve Hepsipay ile ödeme seçeneğinin geçerli olduğu tüm online üye işyerlerinde rahatça harcayabiliyor. Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.

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