Türk Telekom Avrupa’ya ilk ihracatını yaptı: Ulaştığı hane sayısını artırdı

Telekom şirketlerinin küresel standartları belirlediği ve önümüzdeki yıllarda şekillenecek sektördeki gelişmeleri tartıştığı Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress - MWC 2025) Türk şirketlerin de pazarını büyüttüğü arena haline geliyor. Türk Telekom iştiraki Argela'nın Barselona GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı SEBA ve BBF tabanlı çözümü, Avrupa'nın önde gelen bir operatörüne ilk ihracatını yaptı. Argela Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünlerle dünyaya açılırken, ulaştığı hane sayısı her geçen gün artıyor. Bu standartlara uyumlu tüm markaların birlikte çalıştığı bir platform sunan ve bu sayede yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltan, ayrıca yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN ÇÖZÜMÜ

Barselona'da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yenilikçi çözümler geliştiren iştiraklerimiz ile teknoloji trendlerine yön veren, yerli ürün ve projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen genişbant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüzün hane kapsaması günden güne artıyor. Bu başarı, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü ve Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Netsia BB Suite, Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunarken, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

MALİYET VE TEKNOLOJİ AVANTAJI

Argela'nın yan kuruluşu Netsia tarafından geliştirilen SEBA (Software-Enabled Broadband Access) çözümü, telekom operatörlerine önemli avantajlar sunuyor. SEBA, açık ve ayrıştırılmış bir mimari sunarak operatörlerin farklı satıcılardan donanım ve yazılım bileşenleri seçmesine olanak tanıyor. Bu sayede, satıcıya bağımlılık azalıyor ve esneklik artıyor. Yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri sayesinde, SEBA donanım altyapı maliyetlerini düşürerek kaynak tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, otomatikleştirilmiş süreçler ve sıfır dokunuşla provizyonlama özellikleriyle operasyonel maliyetleri azaltıyor. SEBA, mevcut OSS/BSS sistemleriyle kolayca entegre edilebiliyor. Örneğin, Netsia'nın BB Suite çözümü, Türk Telekom'un üretim ağında başarıyla uygulanmış ve bir milyon haneye geniş bant erişimi sağlıyor.



DENİZ ULAŞIMINA ISAC DESTEĞİ

Türk Telekom, Avrupa'nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu öncü çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport'taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisi ile başarıyla tamamlandı. Denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için, gemilerin üzerinde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan 5G-A şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisi, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz" dedi.



AKILLI ŞEHİRCİLİK ALANINDA AVRUPA'DA BİR İLK

Türk Telekom'un, Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka iş birliği ile 5G-Advanced RedCap teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği akıllı şehircilik uygulaması GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

5G RedCap teknolojisinin Avrupa'da ilk kez akıllı ulaşım uygulamalarında kullanıldığı denemede; yapay zekâ ve anlık video analitik teknolojilerinden yararlanılarak Akıllı Yol Süreç Tespiti ve Sürücü Takip konularında başarılı sonuçlar elde edildi. Hayata geçirilen öncü uygulama, araçların birbiriyle iletişim kurduğu geleceğin ulaşım teknolojilerinin de temelini oluşturuyor.

Türk Telekom, Huawei ve yerli teknoloji şirketi Ithinka, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla akıllı şehircilik kapsamında hayata geçirilen güvenli ulaşım uygulamasını tanıttı. 5G-Advanced RedCap teknolojisinin Avrupa'da ilk kez bir ulaşım projesinde kullanıldığı denemede, yapay zekâ ve video analitik destekli yol süreç tespit ve sürücü takip hizmetleri İstanbul Ümraniye'de 5G-Advanced şebekesi ile test edildi.