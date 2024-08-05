Türk öğrencilerin geliştirdiği proje "Grand Prize Ödülü" getirdi

Türk öğrencilerin yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimine katkı sağlayacak proje ödülleri topladı. EdusynTech ekibinin "DysTherapy" adını verdikleri proje, Huawei tarafından İstanbul'da düzenlenen Bilişim Yarışması'nın Avrupa etabında birincilik, Çin'de düzenlenen global etabında da Grand Prize Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada, 49 ülke ve bölgeden 470'ten fazla yarışmacının oluşturduğu 160 ekip mücadele etti. Proje ayrıca UNESCO'nun davetiyle 15 Temmuz Dünya Gençlik Günü'nde düzenlenen UNESCO Global Youth Event etkinliğinde de tanıtıldı. EdusynTech ekip lideri Arda Gökalp Batmaz, "Disleksi öğrenim güçlüğü bulunan çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine, yapay zeka tabanlı eğitim yaklaşımları ve oyunlaştırmayla katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.