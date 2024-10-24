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Kamera Tahtı El Değiştirdi: iPhone'u Geride Bırakan Model Açıklandı

Günümüzde birçok akıllı telefon, profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışan kamera özellikleri sunarak öne çıkıyor. Akıllı telefon alırken kullanıcıların en çok dikkat ettiği kriterlerden biri kamera kalitesi olurken, özellikle sosyal medya tutkunları ve fotoğrafçılık meraklıları için bu özellik büyük bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:30
Kamera Tahtı El Değiştirdi: iPhone’u Geride Bırakan Model Açıklandı

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Genelde iPhone modellerinin kamera kalitesinde zirvede olduğu düşünülse de, son değerlendirmeler bu algıyı değiştirmeye başladı. Dünyaca ünlü DxOMark platformu, akıllı telefon kameraları üzerine yaptığı güncel analizlerini yayımladı ve dikkat çeken sonuçlar paylaştı.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFON MODELLERİ

DxOMark'ın en son puanlama sistemine göre Huawei Pura 70 Ultra, 163 puanla birinci sırada yer alarak en iyi kamera performansını sunan cihaz olarak dikkatleri üzerine çekti. Cihaz, fotoğraf, video ve zoom performansıyla kullanıcılarına olağanüstü bir deneyim sunuyor.

Huawei'nin ardından, Google Pixel 9 Pro XL 158 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sıralama, kamera kalitesi konusunda çeşitli markalar arasındaki rekabetin giderek arttığını ve kullanıcıların seçeneklerinin çeşitlendiğini gösteriyor.

En İyi Kameralı Akıllı Telefonlar – DxOMark Sıralaması:

  1. Huawei Pura 70 Ultra
  2. Google Pixel 9 Pro XL
  3. Honor Magic 6 Pro
  4. iPhone 16 Pro Max
  5. iPhone 16 Pro
  6. Huawei Mate 60 Pro+
  7. Oppo Find X7 Ultra
  8. Huawei Mate 60 Pro
  9. iPhone 15 Pro Max
  10. Google Pixel 9
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