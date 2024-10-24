Kamera Tahtı El Değiştirdi: iPhone’u Geride Bırakan Model Açıklandı

Genelde iPhone modellerinin kamera kalitesinde zirvede olduğu düşünülse de, son değerlendirmeler bu algıyı değiştirmeye başladı. Dünyaca ünlü DxOMark platformu , akıllı telefon kameraları üzerine yaptığı güncel analizlerini yayımladı ve dikkat çeken sonuçlar paylaştı.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFON MODELLERİ

DxOMark'ın en son puanlama sistemine göre Huawei Pura 70 Ultra, 163 puanla birinci sırada yer alarak en iyi kamera performansını sunan cihaz olarak dikkatleri üzerine çekti. Cihaz, fotoğraf, video ve zoom performansıyla kullanıcılarına olağanüstü bir deneyim sunuyor.