The Verge: "Dünyanın ilk trilyoneri bir katil"

Olay, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştüren Musk'ın gazetecilerle uzun süredir devam eden gerilimli ilişkisinin yeni bir halkası olarak yorumlandı.

The Verge, Musk'ı dış yardım fonlarının kesilmesindeki etkisi nedeniyle eleştiren ve bunun yüz binlerce kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini savunan bir yazı yayımladı.

Elon Musk, The Verge'deki gazetecilere yönelik X'te 'Eğer öyle olsaydım, Verge'deki o kendini beğenmişler çoktan ölmüş olurlardı' ifadesini kullandı.

Elon Musk, The Verge'de yayımlanan sert bir yazıya X üzerinden verdiği yanıtla bu kez teknoloji dünyasında değil, medya özgürlüğü tartışmasının tam ortasında gündem oldu. Musk'ın gazetecileri hedef alan mesajı, bir medya eleştirisinden çok daha sert bir çıkış olarak yorumlandı.

Bu çıkış Musk'ın gazetecilerle uzun süredir devam eden gerilimli ilişkisinin yeni ve daha karanlık bir halkası olarak aktarıldı.

Musk'ın bu sözleri, mesajın sonuna eklediği gülen emojiye rağmen sert bulundu. Çünkü cümle, dünyanın en güçlü teknoloji figürlerinden birinin gazetecilere yönelik açıkça ölüm göndermesi yapan bir ifade kullanması nedeniyle tepki çekti.

Tartışmayı alevlendiren cümle, Musk'ın X'te teknoloji haberleri yayınlayan The Verge için yazdığı yanıtta geldi. Musk, kendisini hedef aldığını düşündüğü yazıya karşılık şu ifadeyi kullandı:

The Verge yazısı, dış yardım kesintilerinin ölümcül etkilerini gündeme taşıdı.

THE VERGE YAZISI MUSK'I NEDEN HEDEF ALDI?

Gerilimin merkezinde The Verge'de yayımlanan kışkırtıcı başlıklı bir yazı vardı. Yazıda Musk, dış yardım fonlarının kesilmesindeki etkisi üzerinden ağır biçimde eleştirildi.

The Verge, Nature ve The Lancet gibi bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalara atıf yaparak bu kesintilerin küresel sağlık programlarını zayıflattığını yazdı. Haberde, bunun yüz binlerce kişinin ölümüne yol açmış olabileceği savunuldu.

Kaynak metne göre bu ölümlerin büyük bölümünün çocuklar olduğu iddia edildi. Musk ise bu suçlamalara ciddi bir yanıt vermek yerine daha önce fon kesintilerini alaycı bir dille kutlamıştı.

Bu nedenle son paylaşım, yalnızca bir medya tepkisi olarak değil, zaten ağır bir insan kaybı tartışmasının üzerine gelen yeni bir gerilim başlığı olarak görüldü.