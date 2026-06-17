The Verge: "Dünyanın ilk trilyoneri bir katil"
The Verge dergisinin küresel sağlık fonlarındaki kesintiler nedeniyle yüz binlerce çocuğun ölümünden sorumlu tuttuğu Elon Musk, X hesabı üzerinden gazetecilere yönelik açık bir ölüm göndermesi yaparak medya dünyasında yeni bir özgürlük ve sansür tartışmasının fitilini ateşledi.
Hızlı Özet Göster
- Elon Musk, The Verge'deki gazetecilere yönelik X'te 'Eğer öyle olsaydım, Verge'deki o kendini beğenmişler çoktan ölmüş olurlardı' ifadesini kullandı.
- The Verge, Musk'ı dış yardım fonlarının kesilmesindeki etkisi nedeniyle eleştiren ve bunun yüz binlerce kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini savunan bir yazı yayımladı.
- The Verge editörü Nilay Patel, Musk'ın mesajına sakin yanıt verdi ancak X'teki yanıtı sınırlı görünürlük aldı.
- Musk'ın paylaşımı, dünyanın en güçlü teknoloji figürlerinden birinin gazetecilere yönelik ölüm göndermesi yapan ifade kullanması nedeniyle tepki çekti.
- Olay, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştüren Musk'ın gazetecilerle uzun süredir devam eden gerilimli ilişkisinin yeni bir halkası olarak yorumlandı.
Elon Musk, The Verge'de yayımlanan sert bir yazıya X üzerinden verdiği yanıtla bu kez teknoloji dünyasında değil, medya özgürlüğü tartışmasının tam ortasında gündem oldu. Musk'ın gazetecileri hedef alan mesajı, bir medya eleştirisinden çok daha sert bir çıkış olarak yorumlandı.
TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ
Tartışmayı alevlendiren cümle, Musk'ın X'te teknoloji haberleri yayınlayan The Verge için yazdığı yanıtta geldi. Musk, kendisini hedef aldığını düşündüğü yazıya karşılık şu ifadeyi kullandı:
If I were, the douchebags at Verge would have been dead long ago 😂— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2026
Eğer öyle olsaydım, Verge'deki o kendini beğenmişler çoktan ölmüş olurlardı.
Musk'ın bu sözleri, mesajın sonuna eklediği gülen emojiye rağmen sert bulundu. Çünkü cümle, dünyanın en güçlü teknoloji figürlerinden birinin gazetecilere yönelik açıkça ölüm göndermesi yapan bir ifade kullanması nedeniyle tepki çekti.
Bu çıkış Musk'ın gazetecilerle uzun süredir devam eden gerilimli ilişkisinin yeni ve daha karanlık bir halkası olarak aktarıldı.
THE VERGE YAZISI MUSK'I NEDEN HEDEF ALDI?
Gerilimin merkezinde The Verge'de yayımlanan kışkırtıcı başlıklı bir yazı vardı. Yazıda Musk, dış yardım fonlarının kesilmesindeki etkisi üzerinden ağır biçimde eleştirildi.
The Verge, Nature ve The Lancet gibi bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalara atıf yaparak bu kesintilerin küresel sağlık programlarını zayıflattığını yazdı. Haberde, bunun yüz binlerce kişinin ölümüne yol açmış olabileceği savunuldu.
Kaynak metne göre bu ölümlerin büyük bölümünün çocuklar olduğu iddia edildi. Musk ise bu suçlamalara ciddi bir yanıt vermek yerine daha önce fon kesintilerini alaycı bir dille kutlamıştı.
Bu nedenle son paylaşım, yalnızca bir medya tepkisi olarak değil, zaten ağır bir insan kaybı tartışmasının üzerine gelen yeni bir gerilim başlığı olarak görüldü.
PAYLAŞIM MUSK DESTEKÇİLERİ ÜZERİNDEN YAYILDI
The Verge yazısının ekran görüntüsü önce Musk'a yakın, Tesla yanlısı bir X hesabı tarafından paylaşıldı. Bu hesap, yazının Musk'a yönelik bir tehdit dili oluşturduğunu savundu.
Paylaşımda kullanılan ekran görüntüsünde Musk'ın tartışmalı bir fotoğrafı da yer alıyordu. Futurism, bu fotoğrafın daha önce "Nazi selamı" tartışmalarıyla anılan görüntülerden biri olduğunu aktardı.
Musk'ın yanıtı da tam bu bağlamda geldi. Ancak mesaj, destekçilerinin beklediği medya eleştirisinden çok daha ileri bir yere taşındı.
Bu noktada tartışma artık The Verge yazısının başlığından çıktı. Musk'ın gazetecileri hedef alan üslubu konuşulmaya başlandı.
NILAY PATEL GERİLİMİ BÜYÜTMEK YERİNE LİNK VERDİ
The Verge editörü Nilay Patel, Musk'ın mesajına sakin bir karşılık verdi. Patel, tartışmalı paylaşımı büyütmek yerine yazının okunabilmesi için bir hediye bağlantısı paylaştı.
Patel'in yanıtı, X'te yaklaşık 200 bin takipçisi olmasına rağmen sınırlı görünürlük aldı.Yanıt, Musk'ı öven çok sayıda küçük mavi onaylı hesabın mesajları arasında geri planda kaldı.
Patel daha sonra Bluesky hesabında, X'teki yanıtının neredeyse görünmez hale gelmesini yarı şakayla yorumladı. Bu durum, platformda "gölge yasak" tartışmalarını yeniden akla getirdi.
Patel, Gizmodo'ya yaptığı açıklamada ise Musk'ın sık sık bu tür şeyler söylediğini ve bundan fazla endişe duymadığını belirtti.
MESELE SADECE BİR PAYLAŞIM DEĞİL
Musk'ın gazetecilerle gerilimi yeni değil. Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürmesinden bu yana platform, ana akım medya karşıtı bir çizgiyle anılıyor.
Musk, geleneksel medya yerine "vatandaş gazeteciliği" olarak tanımladığı kullanıcı odaklı haber akışını öne çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka sohbet botu Grok'u haberler konusunda daha güvenilir bir kaynak gibi konumlandırmaya çalışıyor.
X'in bu dönemde gazeteciler açısından güvenli ve dengeli bir alan olup olmadığı konusu da sık sık tartışılıyor. Platformda gazetecilerin görünürlüğünün azaltıldığı ya da hesaplarının askıya alındığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.
Bu son olay da aynı soruyu yeniden öne çıkardı: Dünyanın en etkili teknoloji patronlarından biri, kendisini eleştiren gazetecilere karşı ne kadar ileri gidebilir?
X'TEKİ GÜÇ DENGESİ DE SORGULANIYOR
Musk'ın paylaşımı, yalnızca sert bir cümle olarak okunmadı. Çünkü bu sözleri söyleyen kişi, aynı zamanda mesajın yayıldığı platformun da sahibi.
Bu durum, gazetecilerle teknoloji milyarderleri arasındaki güç dengesini daha görünür hale getirdi. Bir yanda eleştirel haber yapan bir medya kuruluşu, diğer yanda küresel ölçekte dev şirketleri ve büyük bir sosyal medya platformunu kontrol eden Musk var.
Patel'in sakin yanıtı tartışmayı yumuşatmış görünse de asıl mesele kapanmış değil. Musk'ın cümlesi, teknoloji dünyasında medya eleştirisinin nerede bitip kişisel hedef göstermenin nerede başladığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.