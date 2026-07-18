Dünya genelinde kullanılan insansı robot sayısının 2026 yılında 50 bin ila 100 bin arasında olması bekleniyor.

APOLLO 2 GERÇEK İŞLERE HAZIRLANIYOR

Şirketin geliştirdiği Apollo 2 robotları; kutuları taşıma, ürünleri sınıflandırma, raflara yerleştirme, paketleme, palet taşıma, envanter tarama ve kapı açma gibi görevleri yerine getirmek için eğitiliyor.

Robotlar ayrıca düz olmayan zeminlerde yürüme, nesneleri kavrama ve insanlara göre tasarlanmış alanlarda hareket etme gibi beceriler üzerinde çalışıyor.