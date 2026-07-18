Eşyaları raflara diziyor, paketleme yapıyor! İnsansı robotlar gerçek iş hayatına hazırlanıyor
Yapay zeka ve robot teknolojilerindeki gelişmeler insansı robotları laboratuvarlardan gerçek çalışma alanlarına taşıyor. Yeni nesil robotlar, özel olarak kurulan “robot okullarında” günün her saati eğitimden geçirilerek fabrikalar, depolar ve farklı sektörlerde görev almaya hazırlanıyor.
Yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı ilerleme, insansı robotları laboratuvarlardan çıkarıp gerçek iş dünyasına taşıyor. Yeni nesil robotlar, özel eğitim merkezlerinde sürekli test edilerek fabrikalardan lojistik alanlarına kadar birçok sektörde çalışmaya hazırlanıyor.
ROBOTLAR ARTIK DENEY AŞAMASINI GERİDE BIRAKIYOR
2026 yılı, insansı robot teknolojileri için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Üreticiler, robotların yalnızca yeteneklerini göstermesinden ziyade gerçek çalışma ortamlarında güvenilir şekilde görev yapabilmesini hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 13 bin insansı robot farklı şirketlere gönderildi. 2026 yılında ise bu sayının 50 bin ila 100 bin arasında olması bekleniyor.
FABRİKA VE DEPOLARDA GÖREV ALMAYA HAZIRLANIYORLAR
İnsansı robotların kullanım alanları giderek genişliyor. Havalimanları, otomotiv fabrikaları, lojistik merkezleri ve perakende sektörleri, bu teknolojinin ilk uygulama alanları arasında yer alıyor.
Uzmanlara göre 2028-2030 yılları arasında insansı robotlar günlük yaşamda daha sık görülmeye başlayacak.
8 BİN METREKARELİK "ROBOT OKULU" KURULDU
ABD'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösteren Apptronik, insansı robotların eğitildiği büyük bir merkez açtı. "Robot Park" adı verilen tesiste yüzlerce robot, gerçek çalışma koşullarına hazırlanıyor. 8 bin metrekareden büyük alana sahip merkezde robotlar, müşterilerin gerçek sahalarında karşılaşabilecekleri görevleri tekrar tekrar uyguluyor.
APOLLO 2 GERÇEK İŞLERE HAZIRLANIYOR
Şirketin geliştirdiği Apollo 2 robotları; kutuları taşıma, ürünleri sınıflandırma, raflara yerleştirme, paketleme, palet taşıma, envanter tarama ve kapı açma gibi görevleri yerine getirmek için eğitiliyor.
Robotlar ayrıca düz olmayan zeminlerde yürüme, nesneleri kavrama ve insanlara göre tasarlanmış alanlarda hareket etme gibi beceriler üzerinde çalışıyor.
İNSAN HAREKETLERİNİ TAKLİT EDEREK ÖĞRENİYORLAR
Robotların eğitiminde insan desteği büyük önem taşıyor. Operatörler, robotları özel kontrol sistemleriyle yönlendirerek belirli hareketleri yapmalarını sağlıyor. Robotların yaptığı hareketler, kamera görüntüleri ve sensör verileri yapay zeka sistemlerine aktarılıyor. Böylece robotlar benzer durumlarla karşılaştığında hangi hareketi yapması gerektiğini öğreniyor.
YAPAY ZEKA SAYESİNDE DAHA BAĞIMSIZ HALE GELİYORLAR
Robotların öğrenme süreci sürekli devam ediyor. Her görevden sonra yeni veriler toplayan yapay zeka modelleri, robotların daha hızlı ve doğru karar vermesini sağlıyor.
Başlangıçta üretim ve lojistik sektörlerinde insanlarla birlikte çalışması planlanan insansı robotların, ilerleyen yıllarda sağlık hizmetleri, ev yaşamı ve farklı alanlarda da kullanılması bekleniyor.
|İNSANSI ROBOTLAR GERÇEK İŞ HAYATINA HAZIRLANIYOR
|İNSANSI ROBOTLAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER
|Yeni dönem
|2026 yılı, insansı robotların laboratuvarlardan gerçek iş yaşamına geçiş yılı olarak değerlendiriliyor.
|Robot sayısı
|2025'te yaklaşık 13 bin insansı robot kullanıma sunuldu. 2026'da bu sayının 50 bin-100 bin aralığına çıkması bekleniyor.
|Eğitim merkezi
|ABD'nin Teksas eyaletinde Apptronik tarafından 8 bin metrekareden büyük "Robot Park" kuruldu.
|Eğitilen robot
|Apollo 2 insansı robotları gerçek iş görevlerine hazırlanıyor.
|Eğitim süresi
|Robotlar 7 gün 24 saat esasına göre test ve geliştirme sürecinden geçiriliyor.
|Öğrendikleri görevler
|Paketleme, kutu taşıma, raf düzenleme, ürün sınıflandırma, palet taşıma ve envanter kontrolü.
|Kullanım alanları
|Fabrikalar, lojistik depolar, havalimanları, perakende, sağlık ve ev yaşamı.
|Öğrenme yöntemi
|Robotlar, insan hareketlerini taklit ederek ve yapay zeka desteğiyle beceri kazanıyor.
|Yapay zeka desteği
|Toplanan sensör ve kamera verileri, robotların daha otonom çalışmasını sağlıyor.
|Gelecek beklentisi
|2028-2030 döneminde insansı robotların günlük hayatta daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.