Telefon üretıcılerı bellek krizinden etkileniyor

Türkiye'nin kurulu akıllı telefon üretim kapasitesi yılda 14.8 milyon adede ulaşmış durumda ve bu kapasiteyle bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Ancak 2025'te IMEI kaydı yapılan yaklaşık 11.7 milyon telefonun yalnızca 5.27 milyon adedi yerli üretimden çıktı; bu da sektörün kapasite kullanım oranının yüzde 35.7'de kalması anlamına geliyor. Bu tablonun arkasında birkaç yapısal sorun öne çıkıyor.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, dünyada yaşanan bellek çipi krizinin Türkiye'deki akıllı telefon fabrikalarının kapanmasına sebep olduğunu söyledi. Son aylarda iki telefon fabrikasının kapandığını, diğerlerinin de yolda olduğunu belirten Turnacı, fabrikalarda çok sayıda işten çıkarılma olduğunu vurgulayarak, "yerli üretimin sürdürülebilirliği için çözümün 200 dolar seviyesinde bulunan gözetim fiyatının 450 dolar seviyesine çıkarılması" olduğunu belirtti.