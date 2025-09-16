TEKNOFEST yarın İstanbul kapılarını açıyor: Teknoloji tutkunları Atatürk Havalimanı’nda buluşacak

Teknoloji tutkunları yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bir araya gelecek.

Festival yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI BAŞVURUDA BULUNDU

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

FESTİVALİN PROGRAMI BELLİ OLDU, KAYITLAR NASIL OLACAK?

Hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yönelik aktiviteleri 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.

Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00'da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festivale giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor.