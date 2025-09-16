Teknofest yeniden İstanbul'da! 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, yeniden İstanbul'da. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Bu yıl 13'üncü kez yapılacak festivalde 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.