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Teknofest KKTC kapılarını açıyor!

Birbirinden özel etkinlikler ve gösterilerle dolu bir festival ziyaretçilerini beklerken, katılım ise ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Teknofest KKTC kapılarını açıyor!

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KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 1-4 Mayıs arasında KKTC Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için son hazırlıklar tamamlandı.

Gökyüzünü fetheden milli gururumuz yerli üretimler ve efsaneleşmiş hava araçlarının yer aldığı hava araçları sergisi, ziyaretçilere uzayın derinliklerine uzanan eşsiz bir seyahat sunacak planetaryum, birbirinden etkileyici tam 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda bilim insanlarının gözünden birçok deneyimin yaşanacağı XR Deneyim Alanı, gelişmiş teknik altyapısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını Mehmetçik'in gözünden aktaracak ve ziyaretçilere o anları yaşatacak Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı festivale damgasını vuracak.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-4 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri manevra ve taarruz kabiliyetleriyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Bayraktar Akıncı, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ise hassas keşif ve üstün gözetleme yetenekleriyle hayranlık uyandıracak.

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