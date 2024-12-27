PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

TCL'den ileri seviyedeki teknoloji ürünlerini tanıttı! Yapay zeka ısıtırken de soğuturken de iş başında

TCL’in yenilikçi klima çözümlerinden BreezeIN AC Serisi; çevrimdışı ses kontrolü, yapay zekâ destekli enerji yönetimi ve uzun mesafeli hava akışı gibi özelliklerle donatılarak, zorlu iklim koşullarında bile sürdürülebilir soğutma deneyimi sunmak için tasarlandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
TCL’den ileri seviyedeki teknoloji ürünlerini tanıttı! Yapay zeka ısıtırken de soğuturken de iş başında

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TCL, yenilikçi klima çözümlerini ve ileri seviyedeki üretim teknolojilerini tanıttı. Şirket, gelişmiş mühendislikle tasarlanmış FreshIN 3.0, BreezeIN ve VoxIn klima serileriyle iklimlendirme çözümlerindeki standartları üst düzeye taşıyor. Hava kalitesini artırmayı hedefleyen gelişmiş özelliklerle donatılan FreshIN 3.0 AC Serisi koku giderme ve QuadruPuri filtre teknolojisi sayesinde sağlıklı bir yaşam ortamı sunuyor. Ayrıca, A+++ enerji sınıfı ve yapay zeka tabanlı sıcaklık kontrolü ile yüzde 40'a kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

    AKILLI ÜRETİM MERKEZİ
    TCL'in yeni nesil klima çözümleri, Wuhan'da bulunan dünya standartlarındaki üst düzey teknoloji altyapısı ile çalışan akıllı üretim merkezinde hayata geçiriliyor. Yüksek otomasyon seviyesine sahip akıllı üretim tesislerinde, mühendislik hassasiyeti ve sıkı kalite kontrol süreçleriyle üretilen bu ürünler, TCL'in yenilikçi vizyonunu ve üst düzey kalite standardı odaklı yaklaşımını yansıtıyor. TCL'in, sağlık odaklı yaşam, enerji verimliliği ve kullanıcı dostu tasarımlara yönelik çözümleri, modern tüketici ihtiyaçlarına cevap veren ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ürünlerle global liderliğini pekiştiriyor.

    KULLANICI ODAKLI TASARIM
    TCL VoxIN, uzun mesafeli hava akışı, çevrimdışı ses kontrolü ve yapay zeka destekli enerji yönetimi özellikleriyle dikkat çeken yapay zeka ses kontrol teknolojisi sunuyor. Tüm bu özellikleri sayesinde yeni WoxIn serisi, zorlu iklim koşullarında bile istikrarlı ve verimli bir performans sağlıyor. Bu modeller, TCL'in ileri teknolojiyi kullanıcı odaklı tasarımla birleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

    ÖZEL TASARLANAN ÇÖZÜMLER
    TCL MEABG Genel Müdürü Sunny Yang, TCL'in modern yaşamlar için özel olarak tasarlanan klima çözümleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sunduğumuz ileri teknolojiler ve kullanıcıların yaşam kalitesini artıran çözümler sayesinde TCL'in yenilikçilik ve mühendislikteki küresel liderliğini pekiştirmeye devam ediyoruz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi