TCL’den ileri seviyedeki teknoloji ürünlerini tanıttı! Yapay zeka ısıtırken de soğuturken de iş başında

TCL, yenilikçi klima çözümlerini ve ileri seviyedeki üretim teknolojilerini tanıttı. Şirket, gelişmiş mühendislikle tasarlanmış FreshIN 3.0, BreezeIN ve VoxIn klima serileriyle iklimlendirme çözümlerindeki standartları üst düzeye taşıyor. Hava kalitesini artırmayı hedefleyen gelişmiş özelliklerle donatılan FreshIN 3.0 AC Serisi koku giderme ve QuadruPuri filtre teknolojisi sayesinde sağlıklı bir yaşam ortamı sunuyor. Ayrıca, A+++ enerji sınıfı ve yapay zeka tabanlı sıcaklık kontrolü ile yüzde 40'a kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

AKILLI ÜRETİM MERKEZİ

TCL'in yeni nesil klima çözümleri, Wuhan'da bulunan dünya standartlarındaki üst düzey teknoloji altyapısı ile çalışan akıllı üretim merkezinde hayata geçiriliyor. Yüksek otomasyon seviyesine sahip akıllı üretim tesislerinde, mühendislik hassasiyeti ve sıkı kalite kontrol süreçleriyle üretilen bu ürünler, TCL'in yenilikçi vizyonunu ve üst düzey kalite standardı odaklı yaklaşımını yansıtıyor. TCL'in, sağlık odaklı yaşam, enerji verimliliği ve kullanıcı dostu tasarımlara yönelik çözümleri, modern tüketici ihtiyaçlarına cevap veren ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ürünlerle global liderliğini pekiştiriyor.

KULLANICI ODAKLI TASARIM

TCL VoxIN, uzun mesafeli hava akışı, çevrimdışı ses kontrolü ve yapay zeka destekli enerji yönetimi özellikleriyle dikkat çeken yapay zeka ses kontrol teknolojisi sunuyor. Tüm bu özellikleri sayesinde yeni WoxIn serisi, zorlu iklim koşullarında bile istikrarlı ve verimli bir performans sağlıyor. Bu modeller, TCL'in ileri teknolojiyi kullanıcı odaklı tasarımla birleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

ÖZEL TASARLANAN ÇÖZÜMLER

TCL MEABG Genel Müdürü Sunny Yang, TCL'in modern yaşamlar için özel olarak tasarlanan klima çözümleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Sunduğumuz ileri teknolojiler ve kullanıcıların yaşam kalitesini artıran çözümler sayesinde TCL'in yenilikçilik ve mühendislikteki küresel liderliğini pekiştirmeye devam ediyoruz."