Odine Ar-Ge alanında vites büyüttü

Ulusal ve uluslararası şirketlere 2000 yılından bu yana yazılım çözümleri ile mühendislik hizmetleri sunan Odine, bu yıl yenilikçi Ar-Ge hamleleri ile dikkat çekiyor. 2024 yılı boyunca Ar-Ge ve inovasyon alanında başlattıkları atılım hamlesinde önemli adımlar attıklarını ifade eden Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alper Tunga Burak, şöyle konuştu:

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz stratejik atamalar ve uluslararası iş birlikleriyle, büyüme stratejimizi Ar-Ge yatırımlarıyla destekliyor ve sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Gelecek vizyonumuzu hayata geçirmek adına 5G ve 6G teknolojileri üzerinde çalışırken, kendimize net stratejiler ve somut hedefler belirledik. Bu hedefler arasında, yapay zekâ alanındaki çalışmalarımızla tam otonom (zero-touch) ağ altyapı çözümleri geliştirmek ve telekomünikasyon sektöründeki deneyimimizi farklı alanlara taşıyarak küresel ölçekte lider bir teknoloji şirketi olmak yer alıyor. Bu doğrultuda, 5G ve 6G özel ağ iletişim altyapılarına entegre edilebilen, yapay zekâ destekli bir orkestrasyon ürünü geliştirme çalışmalarına odaklandık. Bu hizmet ve çalışmalarımızla, ülkemizin milli ve güvenli iletişim altyapısının geliştirilmesine de katkıda bulunacağız ve ürettiğimiz bu çözümleri uluslararası pazarlara taşıyarak Türkiye ekonomisine değer katacağız."