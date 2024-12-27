Öğrencinin daima yanında olan Türk Telekom’dan JetDers!

Türk Telekom, eğitim ve öğretim alanında geliştirdiği ürünlerle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Türk Telekom'un yeni dijital eğitim ürünü JetDers ile 5-12. sınıf arası öğrenciler dersleri kalıcı öğrenip eksiklerin tamamlanmasını sağlıyor. Öğretmenle ders işlemeye eş değer bir deneyim sunan JetDers'e öğrenciler ayda 99 TL ödeyerek ulaşabiliyor.

Öğrenciler, JetDers'te yer alan akıllı sistem sayesinde zorluk yaşadıkları konuları belirleyip bu alanlarda kendilerini geliştirme ve eksiklerini etkin bir şekilde tamamlama şansı yakalıyor. Matematik, Fizik, Türkçe gibi toplamda 16 farklı dersin yer aldığı JetDers'te konular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde işleniyor. Tekil ve çoklu ders satın almak isteyen öğrenciler için uygun fiyatlı bu çözüm, Türk Telekom müşterilerinin evde internet ya da mobil faturalarına ek olarak yansıtılabiliyor.