Tarihteki ilk iPhone’a servet biçtiler! Fiyatı gören afalladı kaldı

GEÇMİŞ REKORLARI GERİDE BIRAKTI Bu satış, önceki rekor olan 63.356 doları ve 54.904 dolarlık satışları geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

Açık artırmaya katılan koleksiyonerler arasında büyük bir çekişme yaşandı.

Bu iPhone'un günümüz teknolojisiyle uyumsuz oluşu, onu kullanışlı bir telefon olmaktan çıkarsa da, koleksiyon değeri oldukça yüksek.

Açık artırmayı kazanan kişinin bu nadide parçayı koleksiyon amacıyla satın aldığı belirtildi. Bu tür özel parçalar, teknoloji ve tarih meraklıları için vazgeçilmez birer hatıra niteliğinde.