Tarihteki ilk iPhone’a servet biçtiler! Fiyatı gören afalladı kaldı

2007 yılında piyasaya sürülen ve kutusundan hiç çıkmayan bir iPhone son düzenlenen açık artırmada tarihe geçecek bir fiyatla satıldı. Apple'ın teknoloji dünyasında çığır açan ilk iPhone modeli koleksiyoncuların ilgisini çekti.
2007 yılında piyasaya sürülen ve kutusundan hiç çıkmayan bir iPhone son düzenlenen açık artırmada tarihe geçecek bir fiyatla satıldı. Apple'ın teknoloji dünyasında çığır açan ilk iPhone modeli koleksiyoncuların ilgisini çekti.
Düzenlenen açık artırmada, bu özel iPhone 158.644 dolarlık bir fiyata el değiştirdi.
Bu rakam, dört adet Tesla Model 3 alabilecek veya 200 adet iPhone 14 satın alabilecek kadar yüksek bir meblağ.
GEÇMİŞ REKORLARI GERİDE BIRAKTI
Bu satış, önceki rekor olan 63.356 doları ve 54.904 dolarlık satışları geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
Açık artırmaya katılan koleksiyonerler arasında büyük bir çekişme yaşandı.
Bu iPhone'un günümüz teknolojisiyle uyumsuz oluşu, onu kullanışlı bir telefon olmaktan çıkarsa da, koleksiyon değeri oldukça yüksek.
Açık artırmayı kazanan kişinin bu nadide parçayı koleksiyon amacıyla satın aldığı belirtildi. Bu tür özel parçalar, teknoloji ve tarih meraklıları için vazgeçilmez birer hatıra niteliğinde.