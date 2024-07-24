7 ay sonra belli oldu! GTA 6 bu kez üzecek! Meğer ilk çıkış tarihinde...

Daha önce 2025 yılında piyasaya sürüleceği öngörülen GTA 6 için Rockstar Games kesin bir çıkış tarihi vermekten kaçınmıştı. Ancak, Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in son açıklamasıyla birlikte bekleyiş sona erdi.
Daha önce 2025 yılında piyasaya sürüleceği öngörülen GTA 6 için Rockstar Games kesin bir çıkış tarihi vermekten kaçınmıştı. Ancak, Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in son açıklamasıyla birlikte bekleyiş sona erdi.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Zelnick, "GTA 6'yı 2025 sonbaharında teslim edeceğiz ve bu konuda oldukça güveniyoruz" diyerek oyunun Ekim ile Kasım ayları arasında raflardaki yerini alacağını belirtti.
GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, GTA 6'nın çıkışı büyük bir merakla bekleniyor. Ancak Rockstar Games, GTA 6'yı ilk etapta yalnızca konsollara özel olarak sunacak ve PC versiyonu için 1-2 yıl bekleyebileceğimiz belirtiliyor.
Rockstar Games, bu stratejinin ardında yatan sebepler üzerinde çalışıyor. İlk olarak 17 Ekim 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkan GTA V, çıktığı dönemde dikkat çeken başarılar elde etmişti.
Oyun, 96/100'lük MetaCritic ve GameRankings puanlarıyla büyük beğeni toplamış ve ilk gününde 11.2 milyon satış rakamına ulaşarak 800 milyon dolar gelir elde etmişti.
GTA 6, ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollarında oyun severlerle buluşacak.
Bilgisayar kullanıcıları ise biraz daha sabır göstermek zorunda; çünkü PC versiyonu, konsol sürümlerinden tam bir yıl sonra, 2026 sonbaharında piyasaya sürülecek.
Henüz piyasaya çıkmadan büyük bir ilgiyle karşılanan Grand Theft Auto 6, PlayStation tarafından "2024 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun" ödülüne layık görüldü.
Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi, oyun içi görüntüler ve belki de yeni sürprizlerle beklentiler daha da artacak.
GTA 6, Rockstar Games'in şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri olarak görülüyor ve oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni bir dönem başlayacak.