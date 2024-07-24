7 ay sonra belli oldu! GTA 6 bu kez üzecek! Meğer ilk çıkış tarihinde...

Rockstar Games, bu stratejinin ardında yatan sebepler üzerinde çalışıyor. İlk olarak 17 Ekim 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkan GTA V, çıktığı dönemde dikkat çeken başarılar elde etmişti.

Oyun, 96/100'lük MetaCritic ve GameRankings puanlarıyla büyük beğeni toplamış ve ilk gününde 11.2 milyon satış rakamına ulaşarak 800 milyon dolar gelir elde etmişti.

GTA 6, ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollarında oyun severlerle buluşacak.

Bilgisayar kullanıcıları ise biraz daha sabır göstermek zorunda; çünkü PC versiyonu, konsol sürümlerinden tam bir yıl sonra, 2026 sonbaharında piyasaya sürülecek.