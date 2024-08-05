Güvenlik ve Gizlilik: VPN ve diğer yöntemleri kullanırken, kişisel verilerinizi korumak için güvenilir hizmetleri tercih edin. Ücretsiz VPN'ler genellikle veri güvenliği konusunda zayıf olabilir. Hız ve Performans: VPN kullanımı internet hızınızı etkileyebilir. Bu nedenle, düşük gecikme süresine sahip sunucuları seçmeye özen gösterin. Yasal Durumlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal düzenlemelere tabidir. Bulunduğunuz ülkenin yasalarını göz önünde bulundurarak hareket edin.

Proxy sunucuları, internet trafiğinizi başka bir sunucu üzerinden yönlendirerek engellemeleri aşmanıza yardımcı olabilir. Ancak, proxy sunucuları genellikle VPN 'ler kadar güvenli değildir ve hız açısından sorunlar yaşayabilirsiniz.

Instagram ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim engeliyle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Uraloğlu, platformun Türkiye'deki temsilcileri ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtti ve "Ülkemizin yasalara uygunluğu ve toplumsal değerlerimiz konusunda hassasiyetlerimiz açık. Bu hassasiyetlere riayet edildiği takdirde, eksikliklerin giderilmesiyle birlikte, örneğin bir saat içinde, erişim engelinin kaldırılacağını" ifade etti. Bakan, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak kendi kanun ve kurallarına uyulmasını beklediğini vurgulayarak, sosyal medya platformlarının bu kurallara uyması gerektiğini net bir şekilde dile getirdi.

Uraloğlu, "Zaman zaman yapılan uyarılarımıza rağmen uyumsuzluklar gördüğümüzde, katalog suçları çerçevesinde uyarılarımızı yineliyoruz. Uygun düzeltmeler yapıldığında ve hassasiyetlerimiz karşılandığında erişim yasağını kaldıracağız" diyerek sürecin takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.