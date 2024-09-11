PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

'TahtApp' ile az gören çocuklara ışık olmaya devam ediyor

Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimine destek olmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 50 yeni okulda daha az gören çocukların eğitime akranlarıyla eşit şartlarda devam edebilmesine imkan tanıyacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
’TahtApp’ ile az gören çocuklara ışık olmaya devam ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Telekom'un, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonu ile Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğinde yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da az gören çocuklara ışık olmaya devam edecek. Proje kapsamında geliştirilen ve bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan TahtApp uygulaması ile az gören çocukların sınıf içi eğitimlerinde akranları ile eş zamanlı dersleri takip edebilmeleri sağlandı. Her geçen yıl yeni il ve yeni okullarla yaygınlaştırılarak daha fazla öğrencinin hayatına değer katan TahtApp uygulamasının, 2024-2025 eğitimöğretim döneminde 50 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimciler ve engelsiz akranlara yönelik farkındalık seminerleri de devam edecek.

EĞİTİME DESTEK
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TahtApp uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkese değer katma vizyonu ile ilerliyoruz. Hayatın her alanını dijitalleştirme vizyonumuz kapsamında teknoloji birikimimizi eğitime de aktarıyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocukların sınıf ortamında ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki bilgileri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla birlikte eş zamanlı olarak eğitim alabilmelerine imkân tanıyor. 'Türkiye'ye Değer' anlayışımız doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliğini artıran projelerle topluma katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı; TahtApp uygulaması ise akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek oldu. Her geçen yıl yeni iller ve okullarla yaygınlaştırdığımız TahtApp uygulamamız ile öğrencilerin dersleri en verimli şekilde takip edebilmelerine olanak tanıyarak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum."

Türk Telekom'un EyDer iş birliğinde 2014 yılında hayata geçirdiği Günışığı projesi ile bugüne kadar 81 ilden 1000'in üzerinde az gören çocuğun özel içerikli eğitimlerle görme yetileri artırılarak hayatlarına bağımsız hareket edebilen bireyler olarak devam edebilmeleri desteklendi. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ise, az gören çocukların öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri önlerindeki tabletlerden anında görebilmesine ve akranlarıyla eş zamanlı olarak dersleri takip edebilmesine olanak sağlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve ’50 dakika’ detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail, barıştan yana olanları bile hedef alıyor
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler
Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak
Narin Güran cinayetinin ’1’ numarası tek tek anlattı! Salim Güran’ın mahkemedeki tam ifadesi ortaya çıktı... Mahkeme ’çelişkili’ dedi
Galatasaray’da İtalya’dan sonra sıra İngiltere’de! İşte yeni yıldız
SON DAKİKA