Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek 2024? Brawl Stars kapandı mı, ne zaman açılacak?

Supercell'in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan Brawl Stars , günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi konumunda.

İlk çıktığı yıl 50 milyon indirme sayısına ulaşmış olan oyun, günümüzde en çok Amerika kıtasında popüler. Ülke bazında Amerika Birleşik Devletleri 8 milyondan fazla oyuncuyla zirvede yer alırken, onu 7 milyondan fazla oyuncuyla Brezilya takip ediyor.