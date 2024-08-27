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Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek 2024? Brawl Stars kapandı mı, ne zaman açılacak?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan popüler mobil oyun Brawl Stars, yeni bir güncelleme için kısa süreli bir bakıma girdi. 27 Ağustos Salı günü başlayan bu bakım çalışması, oyuncular arasında "Brawl Stars ne zaman açılacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Her güncellemede olduğu gibi, Brawl Stars ekibi bu sefer de oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak için çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler üzerinde çalışıyor. Bakım çalışması boyunca oyun sunucuları kapalı olacak ve oyunculara erişim sağlanmayacak.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 15:40 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 15:41
Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek 2024? Brawl Stars kapandı mı, ne zaman açılacak?

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Brawl Stars oyuncuları, favori çok oyunculu arena oyunlarının kısa süreliğine devre dışı kaldığını fark ettiler. Bu durum, oyuncular arasında "Ne zaman tekrar oynayabiliriz?" sorusunu gündeme getirdi.

BRAWL STARS GÜNCELLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Brawl Stars güncelleme 27 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Oyunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yeni güncellemeyi sunmak için bakıma girdiği ifade edildi.

Kısa sürede tamamlanacak güncelleme ile oyuna yeni özellikler dahil edilecek.

BRAWL STARS NEDİR?

Supercell'in 2018 yılında global piyasaya sürdüğü günden bu yana popülaritesini koruyan Brawl Stars, günümüzde hala en çok oynanan mobil oyunlardan birisi konumunda.

İlk çıktığı yıl 50 milyon indirme sayısına ulaşmış olan oyun, günümüzde en çok Amerika kıtasında popüler. Ülke bazında Amerika Birleşik Devletleri 8 milyondan fazla oyuncuyla zirvede yer alırken, onu 7 milyondan fazla oyuncuyla Brezilya takip ediyor.

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