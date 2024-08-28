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Süpürgelere yeni nesil çözüm | Akıllı pil, akıllı şarj, algılama teknolojisi...

Elektrikli süpürge tasarımları yeni nesil teknolojilerden etkilenerek pil ömrü, emiş gücü, tozları ve temizlediği malzemeleri ayırma yetenekleriyle rakiplerinden ayrılıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Süpürgelere yeni nesil çözüm | Akıllı pil, akıllı şarj, algılama teknolojisi...

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Evdeki elektrikli araçlar temizlikten yemek yapımına, iklimlendirmeden küçük ev aletlerine kadar yeni nesil teknolojileri kullanmaya başladı. Shark Detect Pro elektrikli süpürgesi, gelişmiş teknolojilerle donatılmış ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir cihaz. Bu süpürge, özellikle evdeki kir ve tozları etkili bir şekilde temizlemek amacıyla tasarlanıyor. Shark Detect Pro, yüzeydeki kiri ve tozu otomatik olarak algılayabilen bir sensör sistemiyle donatıldı. Bu sensörler, süpürgenin gücünü yüzeydeki kirin yoğunluğuna göre ayarlamasını sağlıyor.

AKILLI PİL VE ŞARJ
Cihaz, pil ömrünü optimize eden akıllı şarj teknolojisi ile donatıldı. Şarj süresi kısa, pili uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, çıkarılabilir pil özelliği sayesinde kullanıcılar, gerektiğinde pili değiştirebiliyor. Süpürge, kullanıcıların rahatça taşıyabileceği hafif bir yapıya sahip. Ayrıca, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcıyı yormuyor. Cihazın esnek başlıkları ve zengin aksesuar seti, mobilyaların altı gibi zor ulaşılan yerlerde bile etkili temizlik yapmayı mümkün kılıyor.

ALGILAMA TEKNOLOJİSİ
Shark Detect Pro'nun en büyük farkının, otomatik algılama teknolojisi ve akıllı pil yönetimi sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikler, süpürgenin temizlik performansını en üst düzeye çıkarmasını sağlarken, aynı zamanda enerji verimliliği sunuyor. Büyük kapasiteli otomatik boşaltma ünitesi sayesinde 30 güne kadar toz ve kiri depolayan ve toz maruziyetini azaltan Detect Pro, 4 Detect özelliğiyle zemini, ışığı, köşeleri ve toz yoğunluğunu algılayarak farklı alanlara uygun temizlik performansı sunuyor. Quad Clean başlığı, Anti Hair Wrap özelliği ile saç dolanmasını engelleyerek fırça temizliğini kolaylaştırırken, süpürgenin yenilikçi Flex boru tasarımı, tek tuşla hızlı ve pratik açı ayarı yaparak ulaşması zor bölgelere erişiyor.

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