Yapay zeka milyarderleri halkın büyüyen tepkisinden korkuyor mu?

Haberde, sıradan vatandaşların trilyon dolarlık teknoloji şirketlerine doğrudan müdahale edemediği için tepkilerini veri merkezleri üzerinden göstermeye başladığı değerlendirmesine yer verildi.

MARK CUBAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI Milyarder iş insanı Mark Cuban da yükselen toplumsal rahatsızlığın yalnızca veri merkezleriyle sınırlı olmadığını savundu. Cuban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veri merkezlerine yönelik mücadelenin aslında yapay zekaya ve bu teknolojinin oluşturduğu servet yoğunlaşmasına karşı gelişen öfkenin bir yansıması olduğunu söyledi.

"Veri merkezlerine karşı verilen mücadele aslında veri merkezleriyle ilgili değil." diyen Cuban, bu yapıların yapay zekaya yönelik tepkinin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Teknoloji milyarderleri artan toplumsal tepkileri yakından izlemeye başladı. MİLYARDERLERE 'HALKI GÖRMEZDEN GELMEYİN' MESAJI Habere göre bazı teknoloji milyarderleri, yapay zekaya yönelik öfkenin daha büyük toplumsal hareketlere dönüşmesinden endişe ediyor. Bu nedenle sektörün kamuoyuyla ilişkisini yeniden şekillendirmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.