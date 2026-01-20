PODCAST CANLI YAYIN

Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlamaların ardından oluşan jeomanyetik fırtına, 20 Ocak 2026 itibarıyla Dünya’nın manyetik alanına temas etmeye başladı. Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından G4 seviyesinde sınıflandırılan bu doğa olayı, elektrik şebekelerinde dalgalanmalara ve GPS sinyallerinde geçici aksamalara neden olabileceği için ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.

Son 20 yılın en güçlü güneş patlaması: GPS, uydu ve elektrik şebekeleri risk altına girdi

Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), 20 Ocak 2026 tarihinde Güneş yüzeyinde meydana gelen X sınıfı devasa patlamanın ardından Dünya genelinde G4 seviyesinde jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı.

NOAA/SWPC verilerine göre, Güneş'ten fırlayan plazma bulutları Dünya'nın manyetik kalkanına çarparak G4 seviyesinde jeomanyetik fırtınaya neden oluyor.

UZAY HAVA DURUMU ALARMI: SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Güneş döngüsünün en aktif dönemlerinden birinin yaşanması nedeniyle ortaya çıkan bu fırtına, modern dünyanın teknolojik altyapısı üzerinde bazı yan etkilere sahip. SWPC ise durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli birimlerin bilgilendirildiğini vurguluyor.

Şiddetli güneş fırtınası nedeniyle Kuzey Işıkları'nın orta enlemlere kadar inmesi bekleniyor. SWPC uzmanları, atmosferdeki bu iyonlaşmanın aynı zamanda radyo frekanslarını bloke edebileceği konusunda uyarıyor.

SİSTEMSEL ETKİLER VE ALINAN ÖNLEMLER

Güneş fırtınasının yeryüzüne doğrudan fiziksel bir zararı bulunmasa da, sinyal bazlı teknolojilerde şu etkiler gözlemlenebilir:

  • Haberleşme Ağları: Uydu üzerinden sağlanan internet ve televizyon yayınlarında kısa süreli kopmalar yaşanabilir.

  • Havacılık Sektörü: Kutup noktalarına yakın uçuş rotalarında, radyo dalgalarındaki parazitlenme nedeniyle geçici rota değişikliklerine gidilebilir.

  • Enerji Yönetimi: Elektrik dağıtım şirketleri, trafolarda oluşabilecek aşırı yüklenmeyi önlemek amacıyla koruyucu sistemlerini devreye aldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki SWPC, Güneş'te meydana gelen patlamayı G4 (Şiddetli) seviyesinde sınıflandırdı. Bu, 2003'ten bu yana görülen en güçlü uzay hava durumu olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN: KUZEY IŞIKLARI DAHA GÜNEYDE GÖRÜLEBİLİR

Bu tür güçlü jeomanyetik fırtınaların en olumlu etkisi, normalde sadece kutuplarda görülen Aurora (Kuzey Işıkları) olayının, orta enlemlere kadar inme ihtimalidir. Bu durum, gökyüzü meraklıları için nadir bir izleme fırsatı sunuyor.

GÜNEŞ FIRTINASI TAKİP TABLOSU

Etkilenen SistemOlası Durum
GPS / NavigasyonBirkaç metrelik sapma riski
Elektrik ŞebekesiVoltaj dalgalanması
Radyo YayınlarıKısa dalga kesintileri
UydularYörünge sürtünme artışı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kutup rotalarını kullanan uçuşlarda radyasyon seviyesinin izlenmesi ve iletişim kesintilerine karşı alternatif rotaların kullanılması yönünde havayolu şirketlerine resmi bilgilendirme notu iletti.

EN SON 2003 TARİHİNDE YAŞANDI

Güneş'in 11 yıllık döngüsünün en aktif evresine (Solar Maksimum) girmesiyle birlikte, yüzeydeki devasa lekelerden yayılan plazma bulutları Dünya'ya ulaştı. İşte kritik gelişmeler:

  • Yetkili Kurumların Tespiti: SWPC, yaşanan bu olayı 2003 yılındaki tarihi patlamalardan bu yana kaydedilen en şiddetli jeomanyetik fırtına olarak sınıflandırdı.

  • Havacılıkta Önlemler: FAA ve havayolu şirketleri, radyasyon riskine karşı kutup rotalarındaki uçuşların irtifasını veya güzergahını değiştirme kararı aldı.

  • Enerji ve İletişim: Elektrik dağıtım merkezleri, trafolarda aşırı ısınmayı önlemek için koruma sistemlerini devreye alırken; Starlink gibi uydu operatörleri sinyal kaybı riskine karşı kullanıcılarını bilgilendirdi.

  • Görsel Şölen: Fırtınanın şiddeti nedeniyle Kuzey Işıkları'nın (Aurora) normalden çok daha güney enlemlerde, hatta Türkiye'nin kuzey bölgelerinden bile seçilebileceği öngörülüyor.

