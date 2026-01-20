Son 20 yılın en güçlü güneş patlaması: GPS, uydu ve elektrik şebekeleri risk altına girdi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki SWPC, Güneş'te meydana gelen patlamayı G4 (Şiddetli) seviyesinde sınıflandırdı. Bu, 2003'ten bu yana görülen en güçlü uzay hava durumu olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN: KUZEY IŞIKLARI DAHA GÜNEYDE GÖRÜLEBİLİR

Bu tür güçlü jeomanyetik fırtınaların en olumlu etkisi, normalde sadece kutuplarda görülen Aurora (Kuzey Işıkları) olayının, orta enlemlere kadar inme ihtimalidir. Bu durum, gökyüzü meraklıları için nadir bir izleme fırsatı sunuyor.

GÜNEŞ FIRTINASI TAKİP TABLOSU