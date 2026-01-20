Whatsapp Web'e 32 kişilik grup arama desteği geldi! Artık tarayıcıdan görüntülü görüşme yapılabilecek
WhatsApp Web, tarayıcı tabanlı sürümünde yıllardır süregelen en büyük eksikliği gidererek grup sesli ve görüntülü arama desteğini devreye alıyor. Artık bilgisayara uygulama indirme zorunluluğu olmadan, doğrudan Chrome veya Edge üzerinden 32 kişiye kadar katılımcıyla yüksek çözünürlüklü toplantılar yapılabilecek ve arama bağlantıları paylaşılabilecek.
Test aşamasına geçen yeni sistemle birlikte kullanıcılar, tarayıcı üzerinden görüntülü görüşme başlatabilecek, ekran paylaşımı yapabilecek ve arama linkleri oluşturarak toplantılarını doğrudan web üzerinden yönetebilecek.
WHATSAPP WEB'DE BÜYÜK DEVRİM: UYGULAMA İNDİRME DEVRİ KAPANIYOR
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü deneyimini kökten değiştirecek stratejik bir hamleye imza attı. Uzun süredir sadece mobil uygulama ve Windows/Mac yazılımlarına özel olan grup sesli ve görüntülü arama özelliği, nihayet tarayıcı tabanlı WhatsApp Web sürümüne entegre ediliyor. 20 Ocak 2026 itibarıyla küresel ölçekte test edilmeye başlanan bu özellik, özellikle iş dünyası ve eğitim sektörü için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
YENİ ÖZELLİĞİN TEKNİK DETAYLARI VE KAPASİTESİ
WhatsApp Web'e gelen bu güncelleme, sadece bir "arama butonu" eklemekten çok daha fazlasını sunuyor. İşte geniş içerik listesiyle yeni özellikler:
32 Kişilik Dev Katılım: Başlangıçta 8 kişiyle sınırlı tutulan test süreci, nihai sürümde mobil uygulamalarla eşitlenerek 32 kişiye kadar eşzamanlı görüşme desteği sunacak.
Arama Bağlantıları (Call Links): Tıpkı Zoom veya Google Meet'te olduğu gibi, bir arama için link oluşturulabilecek. Bu linki alan grup üyeleri veya yetkili kişiler, tek tıkla görüşmeye web üzerinden dahil olabilecek.
MLow Ses Teknolojisi: Meta'nın geliştirdiği özel ses kodeği sayesinde, zayıf internet bağlantılarında bile ses kaymaları ve robotlaşma minimuma indirilecek.
Yüksek Çözünürlüklü Görüntü: Tarayıcı donanım hızlandırma desteğiyle 1080p kalitesinde görüntülü görüşme imkanı tanınacak.
Ekran Paylaşımı ve Sunum Modu: Görüşme sırasında kullanıcılar kendi ekranlarını paylaşarak sunum yapabilecek; bu da WhatsApp Web'i profesyonel bir toplantı aracına dönüştürecek.
WHATSAPP WEB NEDEN GÜNCELLENDİ?
WhatsApp'ın bu hamlesi, platformun pazar payını korumak adına attığı en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Şimdiye kadar kullanıcılar, grup toplantıları için Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet gibi alternatiflere yönelmek zorunda kalıyordu. Web sürümüne gelen bu destekle birlikte:
Cihaz Bağımsızlığı: Kurumsal bilgisayarlara uygulama yükleme kısıtlaması olan çalışanlar, engellere takılmadan görüşme yapabilecek.
Hız ve Pratiklik: Uygulama açma süresi ortadan kalkacak, tarayıcıda açık olan sekme üzerinden saniyeler içinde arama başlatılabilecek.
Ekosistem Bütünlüğü: WhatsApp'ın mobil, masaüstü ve web sürümleri arasındaki fonksiyonel uçurum tamamen kapanmış olacak.
GÜVENLİK VE UÇTAN UCA ŞİFRELEME
WhatsApp, web üzerinden yapılacak olan bu grup aramalarının da tıpkı mesajlarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme (E2EE) ile korunacağını garanti ediyor. Bu, görüşme verilerinin Meta dahil hiçbir üçüncü tarafça dinlenemeyeceği veya kaydedilemeyeceği anlamına geliyor.
KULLANIMA BAŞLAMA VE GÜNCELLEME TAKVİMİ
Özellik şu an için sınırlı sayıda beta test kullanıcısının ekranında belirmeye başladı. Eğer WhatsApp Web sekmenizde sohbet başlığının sağ üst kısmında kamera ve telefon simgelerini görmüyorsanız, önümüzdeki haftalarda gelecek olan otomatik güncellemeyi beklemeniz gerekecek. Tarayıcı önbelleğinizi temizlemek veya sekmeyi yenilemek, özelliğin hesabınıza tanımlandığı an aktif olmasını sağlayacaktır.