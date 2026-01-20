Whatsapp Web'e 32 kişilik grup arama desteği geldi! Artık tarayıcıdan görüntülü görüşme yapılabilecek

Zoom benzeri ʺArama Bağlantısıʺ özelliğiyle, grup dışındaki kişileri de web üzerinden görüşmeye davet etmek artık çok daha kolay. MLow Ses Teknolojisi: Meta'nın geliştirdiği özel ses kodeği sayesinde, zayıf internet bağlantılarında bile ses kaymaları ve robotlaşma minimuma indirilecek.

Yüksek Çözünürlüklü Görüntü: Tarayıcı donanım hızlandırma desteğiyle 1080p kalitesinde görüntülü görüşme imkanı tanınacak.

Ekran Paylaşımı ve Sunum Modu: Görüşme sırasında kullanıcılar kendi ekranlarını paylaşarak sunum yapabilecek; bu da WhatsApp Web'i profesyonel bir toplantı aracına dönüştürecek. WHATSAPP WEB NEDEN GÜNCELLENDİ? WhatsApp'ın bu hamlesi, platformun pazar payını korumak adına attığı en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Şimdiye kadar kullanıcılar, grup toplantıları için Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet gibi alternatiflere yönelmek zorunda kalıyordu. Web sürümüne gelen bu destekle birlikte: Cihaz Bağımsızlığı: Kurumsal bilgisayarlara uygulama yükleme kısıtlaması olan çalışanlar, engellere takılmadan görüşme yapabilecek. Hız ve Pratiklik: Uygulama açma süresi ortadan kalkacak, tarayıcıda açık olan sekme üzerinden saniyeler içinde arama başlatılabilecek. Ekosistem Bütünlüğü: WhatsApp'ın mobil, masaüstü ve web sürümleri arasındaki fonksiyonel uçurum tamamen kapanmış olacak.

Yeni ses kodeği teknolojisi sayesinde, internet hızınız düşük olsa bile ses ve görüntüde takılma yaşanmayacak. GÜVENLİK VE UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp, web üzerinden yapılacak olan bu grup aramalarının da tıpkı mesajlarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme (E2EE) ile korunacağını garanti ediyor. Bu, görüşme verilerinin Meta dahil hiçbir üçüncü tarafça dinlenemeyeceği veya kaydedilemeyeceği anlamına geliyor.