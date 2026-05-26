Yeni gizleme özelliğinin yalnızca bireysel sohbetlerle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Grup konuşmalarında da kullanılabilmesi sayesinde kullanıcılar sürpriz içerikleri veya hassas bilgileri herkese açık şekilde göstermeden paylaşabilecek. Özellikle film, dizi veya maç sonuçları gibi spoiler içeren konuşmalarda özelliğin oldukça popüler olması bekleniyor.

Fotoğraf ve videolar için de gelebilir

Şu an yalnızca metin mesajları için test edildiği konuşulan özelliğin ilerleyen dönemde medya dosyalarını da kapsayabileceği ifade ediliyor. Yani gelecekte kullanıcılar fotoğrafları, videoları, görselleri de bulanık şekilde gönderebilir ve içeriklerin yalnızca istenildiğinde görüntülenmesini sağlayabilir.

Henüz test aşamasında

Yeni spoiler özelliği henüz resmi olarak kullanıma sunulmuş değil. İlk etapta beta kullanıcılarıyla test edilmesi beklenen sistemin olumlu geri dönüşler alınması halinde tüm kullanıcılara açılabileceği belirtiliyor.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji