Siz dokunana kadar gizli kalacak! WhatsApp spoiler nedir, nasıl yapılır?
Mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcı gizliliğini artıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulama, gönderilen mesajların bulanık şekilde gizlenmesini sağlayacak “spoiler” benzeri bir sistemi test ediyor. Böylece içerikler, alıcı dokunmadan görünmeyecek.
Hızlı Özet Göster
- Meta, WhatsApp için mesajları bulanık efekt arkasına saklayarak yalnızca alıcının dokunmasıyla açılmasını sağlayan gizli mesaj özelliği geliştiriyor.
- Kullanıcılar mesaj yazarken metni seçip Spoiler seçeneğini aktif ederek içeriği bulanık hale getirebilecek ve gönderim sonrası yalnızca dokunulduğunda okunabilir yapabilecek.
- Özellik bireysel sohbetlerin yanı sıra grup konuşmalarında da kullanılabilecek ve hassas bilgilerin veya sürpriz içeriklerin gizli paylaşımına imkan tanıyacak.
- Şu an metin mesajları için test edilen özelliğin ilerleyen dönemde fotoğraf ve video gibi medya dosyalarını da kapsayabileceği belirtiliyor.
- Henüz beta aşamasında olan özellik, olumlu geri dönüşler alınması halinde tüm kullanıcılara sunulacak.
Mesajlaşma deneyimini daha güvenli ve kontrollü hale getirmeyi hedefleyen Meta, WhatsApp için dikkat çeken bir yenilik hazırlığında. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar OTP kodları, özel bilgiler veya sürpriz içerikleri gizli şekilde paylaşabilecek. Mesajlar yalnızca karşı tarafın dokunmasıyla açılacak.
WhatsApp'ın yeni "gizli mesaj" özelliği nedir?
WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, kullanıcıların belirli mesajları bulanık bir efekt arkasına saklamasına imkan tanıyacak. Gönderilen içerik sohbet ekranında doğrudan görünmeyecek, alıcının mesaja dokunması beklenecek. Bu sistemin özellikle hassas verilerin paylaşımında önemli bir güvenlik avantajı sunması bekleniyor.
Özellik nasıl kullanılacak?
Süreç oldukça basit olacak. Kullanıcı mesajını yazdıktan sonra ilgili metni seçerek ek seçenekler menüsünü açabilecek. Burada kalın, italik, üstü çizili, tek aralıklı gibi mevcut biçimlendirme araçlarının yanında "Spoiler" seçeneği de yer alacak. Bu seçenek aktif edildiğinde mesaj bulanık hale gelecek ve gönderim sonrası yalnızca dokunulduğunda okunabilecek.
Grup sohbetlerinde de çalışabilir
Yeni gizleme özelliğinin yalnızca bireysel sohbetlerle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Grup konuşmalarında da kullanılabilmesi sayesinde kullanıcılar sürpriz içerikleri veya hassas bilgileri herkese açık şekilde göstermeden paylaşabilecek. Özellikle film, dizi veya maç sonuçları gibi spoiler içeren konuşmalarda özelliğin oldukça popüler olması bekleniyor.
Fotoğraf ve videolar için de gelebilir
Şu an yalnızca metin mesajları için test edildiği konuşulan özelliğin ilerleyen dönemde medya dosyalarını da kapsayabileceği ifade ediliyor. Yani gelecekte kullanıcılar fotoğrafları, videoları, görselleri de bulanık şekilde gönderebilir ve içeriklerin yalnızca istenildiğinde görüntülenmesini sağlayabilir.
Henüz test aşamasında
Yeni spoiler özelliği henüz resmi olarak kullanıma sunulmuş değil. İlk etapta beta kullanıcılarıyla test edilmesi beklenen sistemin olumlu geri dönüşler alınması halinde tüm kullanıcılara açılabileceği belirtiliyor.