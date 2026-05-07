Instagram, e-posta servislerine benzer bir 'standart şifreleme' modeline geçti. Neden bu sisteme geçildi? BBC'de yer alan habere göre şirket, özelliğin düşük kullanım oranı nedeniyle kaldırıldığını savunsa da teknoloji uzmanları farklı ihtimallere dikkat çekiyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre Meta'nın bu adımı yapay zeka sistemlerini eğitmek ve reklam hedefleme altyapısını geliştirmek amacıyla daha fazla kullanıcı verisine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor olabilir.

Meta, kullanıcıların eski şifreli içeriklerini indirmesine olanak tanıyan bir seçenek sundu. Kullanıcılar ikiye bölündü Çocuk istismarıyla mücadele eden bazı kuruluşlar uçtan uca şifrelemenin suçlular için gizlenme alanı oluşturduğunu savunarak kararı olumlu karşıladı. Dijital haklar örgütleri ise bu değişikliği kullanıcı güvenliği açısından ciddi bir geri adım olarak değerlendiriyor. Özellikle gazeteciler, aktivistler ve çocukların çevrim içi güvenliği konusunda endişeler öne çıkıyor.