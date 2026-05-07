Meta Instagram’daki gizlilik kalkanını kaldırdı: Mesajlarınızı herkes görebiliyor mu?

Meta Instagram’daki uçtan uca şifreleme sistemini küresel çapta devre dışı bıraktı. 8 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar kullanıcıların özel mesaj güvenliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu değişikliğin hem veri gizliliği hem de dijital güvenlik açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

  • Meta, Instagram'da uçtan uca şifreleme desteğini kaldırarak mesajların güvenlik standartlarını değiştirdi.
  • Yeni sistemle Meta, belirli durumlarda mesaj içeriklerine erişim sağlayabilecek.
  • Instagram, e-posta servislerine benzer bir 'standart şifreleme' modeline geçti.
  • Meta, kullanıcıların eski şifreli içeriklerini indirmesine olanak tanıyan bir seçenek sundu.
  • WhatsApp ve Signal gibi platformlar uçtan uca şifrelemeye devam ederken Instagram farklı bir yol izliyor.

Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni dönemde özel mesajlar artık eskisi kadar korumalı olmayacak. Meta'nın uçtan uca şifreleme desteğini kaldırmasıyla birlikte DM kutularındaki içeriklere erişim koşulları değişti. Karar teknoloji dünyasında "gizlilikten geri adım" yorumlarına neden oldu.

Özel mesajlarda yeni dönem

Instagram'da kaldırılan uçtan uca şifreleme sistemi sayesinde daha önce yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilen mesajlar artık farklı güvenlik standartlarıyla korunacak.

Meta mesaj içeriklerine erişebilecek

Yeni sistemle birlikte platform metin mesajları, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtlarına belirli durumlarda erişim sağlayabilecek. Bu değişiklik özellikle kullanıcı mahremiyeti konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Standart şifreleme sistemine geçildi

Instagram'ın artık e-posta servislerine benzer bir "standart şifreleme" modeli kullandığı belirtiliyor. Bu yöntemde içerikler tamamen kapalı kalmıyor ve yasal süreçlerde platform tarafından görüntülenebiliyor.

Kullanıcılara veri indirme uyarısı

Meta, daha önce şifreli sohbet kullanan hesaplara mesaj geçmişlerini ve medya dosyalarını indirme seçeneği sundu. Böylece eski şifreli içeriklerin kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Neden bu sisteme geçildi?

BBC'de yer alan habere göre şirket, özelliğin düşük kullanım oranı nedeniyle kaldırıldığını savunsa da teknoloji uzmanları farklı ihtimallere dikkat çekiyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre Meta'nın bu adımı yapay zeka sistemlerini eğitmek ve reklam hedefleme altyapısını geliştirmek amacıyla daha fazla kullanıcı verisine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor olabilir.

Kullanıcılar ikiye bölündü

Çocuk istismarıyla mücadele eden bazı kuruluşlar uçtan uca şifrelemenin suçlular için gizlenme alanı oluşturduğunu savunarak kararı olumlu karşıladı. Dijital haklar örgütleri ise bu değişikliği kullanıcı güvenliği açısından ciddi bir geri adım olarak değerlendiriyor. Özellikle gazeteciler, aktivistler ve çocukların çevrim içi güvenliği konusunda endişeler öne çıkıyor.

Diğer platformlarda şifreleme devam ediyor

WhatsApp, Signal ve iMessage gibi platformlarda uçtan uca şifreleme varsayılan olarak kullanılmaya devam ediyor. Buna karşılık Instagram ve TikTok gibi sosyal medya odaklı uygulamaların farklı bir yol izlemesi dikkat çekiyor.

