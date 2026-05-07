Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni dönemde özel mesajlar artık eskisi kadar korumalı olmayacak. Meta'nın uçtan uca şifreleme desteğini kaldırmasıyla birlikte DM kutularındaki içeriklere erişim koşulları değişti. Karar teknoloji dünyasında "gizlilikten geri adım" yorumlarına neden oldu.
Özel mesajlarda yeni dönem
Instagram'da kaldırılan uçtan uca şifreleme sistemi sayesinde daha önce yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilen mesajlar artık farklı güvenlik standartlarıyla korunacak.
Meta mesaj içeriklerine erişebilecek
Yeni sistemle birlikte platform metin mesajları, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtlarına belirli durumlarda erişim sağlayabilecek. Bu değişiklik özellikle kullanıcı mahremiyeti konusunda soru işaretleri oluşturdu.
Standart şifreleme sistemine geçildi
Instagram'ın artık e-posta servislerine benzer bir "standart şifreleme" modeli kullandığı belirtiliyor. Bu yöntemde içerikler tamamen kapalı kalmıyor ve yasal süreçlerde platform tarafından görüntülenebiliyor.
Kullanıcılara veri indirme uyarısı
Meta, daha önce şifreli sohbet kullanan hesaplara mesaj geçmişlerini ve medya dosyalarını indirme seçeneği sundu. Böylece eski şifreli içeriklerin kaybolmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Neden bu sisteme geçildi?
BBC'de yer alan habere göre şirket, özelliğin düşük kullanım oranı nedeniyle kaldırıldığını savunsa da teknoloji uzmanları farklı ihtimallere dikkat çekiyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre Meta'nın bu adımı yapay zeka sistemlerini eğitmek ve reklam hedefleme altyapısını geliştirmek amacıyla daha fazla kullanıcı verisine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor olabilir.
Kullanıcılar ikiye bölündü
Çocuk istismarıyla mücadele eden bazı kuruluşlar uçtan uca şifrelemenin suçlular için gizlenme alanı oluşturduğunu savunarak kararı olumlu karşıladı. Dijital haklar örgütleri ise bu değişikliği kullanıcı güvenliği açısından ciddi bir geri adım olarak değerlendiriyor. Özellikle gazeteciler, aktivistler ve çocukların çevrim içi güvenliği konusunda endişeler öne çıkıyor.
Diğer platformlarda şifreleme devam ediyor
WhatsApp, Signal ve iMessage gibi platformlarda uçtan uca şifreleme varsayılan olarak kullanılmaya devam ediyor. Buna karşılık Instagram ve TikTok gibi sosyal medya odaklı uygulamaların farklı bir yol izlemesi dikkat çekiyor.