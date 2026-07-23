Silmeye gerek kalmadı! Instagram beklenen özelliği duyurdu
Instagram, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak yeni bir özelliği daha hayata geçirdi. Platform, artık kullanıcıların paylaştıkları gönderi ve çoklu fotoğraf paylaşımlarındaki müzikleri, paylaşımı silmeye gerek kalmadan sonradan değiştirebilmesine olanak tanıyor. Böylece gönderilerin etkileşimi korunurken, müzik seçimi istenildiği zaman güncellenebiliyor.
Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği önemli bir özelliği kullanıma sundu. Artık paylaşılan gönderi ve slayt gösterilerindeki müzikler, gönderiyi silmeye gerek kalmadan değiştirilebilecek.
GÖNDERİYİ SİLMEDEN MÜZİK DEĞİŞTİRİLEBİLECEK
Instagram'ın Salı günü duyurduğu yeni "Ses Değiştirme" özelliği sayesinde kullanıcılar, daha önce paylaştıkları gönderilerin müziklerini diledikleri zaman güncelleyebilecek.
Daha önce bir gönderide kullanılan müziği değiştirmek isteyen kullanıcıların, paylaşımı silip yeniden yüklemesi gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte gönderinin beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verileri korunurken, yalnızca müzik kısmı güncellenebilecek.
İÇERİK ÜRETİCİLERİNE DAHA FAZLA KONTROL
Meta, yeni özelliğin içerik üreticilerine ve markalara içerikleri üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti.
TechCrunch'ta yer alan habere göre güncelleme sayesinde içerik üreticileri, popüler müzik trendlerine uyum sağlamak veya değişen müzik tercihlerini eski paylaşımlarına yansıtmak için gönderilerini yeniden paylaşmak zorunda kalmayacak.
ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?
Yeni aracı kullanmak için kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:
- Müziğini değiştirmek istediğiniz gönderiyi açın.
- Sağ üst köşedeki menüye dokunun.
- "Düzenle" seçeneğini seçin.
- Açılan ekrandaki "Sesi Değiştir" seçeneğiyle yeni müziği belirleyin.
MÜZİK DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE AKTİF Mİ?
Özellik dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılırken, Türkiye'deki hesaplarda aktif olduğuna dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Kullanıcılar, özelliğin hesaplarına gelip gelmediğini gönderi düzenleme bölümünden kontrol edebiliyor.
|Soru
|Cevap
|Instagram hangi yeni özelliği duyurdu?
|Paylaşılan gönderilerin müziğini değiştirme özelliğini.
|Daha önce müzik nasıl değiştiriliyordu?
|Gönderi silinip yeniden yüklenerek.
|Yeni özellik sayesinde hangi veriler korunuyor?
|Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar ve erişim verileri.
|Özellik neden geliştirildi?
|Kullanıcılara ve içerik üreticilerine daha fazla yaratıcı kontrol sağlamak için.
|Müzik değiştirmek için hangi menü kullanılıyor?
|Gönderide Menü > Düzenle > Sesi Değiştir.
|Bu özellik kimler için avantaj sağlıyor?
|İçerik üreticileri, markalar ve tüm Instagram kullanıcıları.
|Müzik neden sonradan değiştirilmek istenebilir?
|Trend şarkılara uyum sağlamak veya müzik tercihini güncellemek için.
|Yeni özellikle gönderiyi yeniden paylaşmaya gerek var mı?
|Hayır. Gönderi aynı kalırken yalnızca müziği değiştirilebiliyor.