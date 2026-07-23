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Silmeye gerek kalmadı! Instagram beklenen özelliği duyurdu

Instagram, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak yeni bir özelliği daha hayata geçirdi. Platform, artık kullanıcıların paylaştıkları gönderi ve çoklu fotoğraf paylaşımlarındaki müzikleri, paylaşımı silmeye gerek kalmadan sonradan değiştirebilmesine olanak tanıyor. Böylece gönderilerin etkileşimi korunurken, müzik seçimi istenildiği zaman güncellenebiliyor.

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Silmeye gerek kalmadı! Instagram beklenen özelliği duyurdu

Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği önemli bir özelliği kullanıma sundu. Artık paylaşılan gönderi ve slayt gösterilerindeki müzikler, gönderiyi silmeye gerek kalmadan değiştirilebilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

GÖNDERİYİ SİLMEDEN MÜZİK DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Instagram'ın Salı günü duyurduğu yeni "Ses Değiştirme" özelliği sayesinde kullanıcılar, daha önce paylaştıkları gönderilerin müziklerini diledikleri zaman güncelleyebilecek.

Daha önce bir gönderide kullanılan müziği değiştirmek isteyen kullanıcıların, paylaşımı silip yeniden yüklemesi gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte gönderinin beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verileri korunurken, yalnızca müzik kısmı güncellenebilecek.

Instagram, gönderilerde müzik değiştirme özelliğini duyurdu.Instagram, gönderilerde müzik değiştirme özelliğini duyurdu.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE DAHA FAZLA KONTROL

Meta, yeni özelliğin içerik üreticilerine ve markalara içerikleri üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti.

TechCrunch'ta yer alan habere göre güncelleme sayesinde içerik üreticileri, popüler müzik trendlerine uyum sağlamak veya değişen müzik tercihlerini eski paylaşımlarına yansıtmak için gönderilerini yeniden paylaşmak zorunda kalmayacak.

Yeni araç, ʺSes Değiştirmeʺ adıyla kullanıma sunuldu.Yeni araç, ʺSes Değiştirmeʺ adıyla kullanıma sunuldu.

ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?

Yeni aracı kullanmak için kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • Müziğini değiştirmek istediğiniz gönderiyi açın.
  • Sağ üst köşedeki menüye dokunun.
  • "Düzenle" seçeneğini seçin.
  • Açılan ekrandaki "Sesi Değiştir" seçeneğiyle yeni müziği belirleyin.

Kullanıcılar artık gönderilerini silmeden müzik değiştirebilecek.Kullanıcılar artık gönderilerini silmeden müzik değiştirebilecek.

TARTIŞMALI YENİLİKLERİN ARDINDAN
Instagram, son yıllarda kullanıcıların eleştirdiği birçok yeni özelliği hayata geçirdi.
YAPAY ZEKA ARACI
Yapay zekâ ile herkese açık hesaplardaki fotoğrafları düzenlemeye olanak tanıyan araç, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle kaldırıldı.
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YENİ SES DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ
Instagram'ın yeni "Ses Değiştirme" özelliği, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran ve içerik üreticilerinin işini pratik hale getiren güncellemeler arasında gösteriliyor.

MÜZİK DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE AKTİF Mİ?

Özellik dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılırken, Türkiye'deki hesaplarda aktif olduğuna dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Kullanıcılar, özelliğin hesaplarına gelip gelmediğini gönderi düzenleme bölümünden kontrol edebiliyor.

Beğeni, yorum ve erişim verileri korunacak.Beğeni, yorum ve erişim verileri korunacak.

SoruCevap
Instagram hangi yeni özelliği duyurdu?Paylaşılan gönderilerin müziğini değiştirme özelliğini.
Daha önce müzik nasıl değiştiriliyordu?Gönderi silinip yeniden yüklenerek.
Yeni özellik sayesinde hangi veriler korunuyor?Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar ve erişim verileri.
Özellik neden geliştirildi?Kullanıcılara ve içerik üreticilerine daha fazla yaratıcı kontrol sağlamak için.
Müzik değiştirmek için hangi menü kullanılıyor?Gönderide Menü > Düzenle > Sesi Değiştir.
Bu özellik kimler için avantaj sağlıyor?İçerik üreticileri, markalar ve tüm Instagram kullanıcıları.
Müzik neden sonradan değiştirilmek istenebilir?Trend şarkılara uyum sağlamak veya müzik tercihini güncellemek için.
Yeni özellikle gönderiyi yeniden paylaşmaya gerek var mı?Hayır. Gönderi aynı kalırken yalnızca müziği değiştirilebiliyor.
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