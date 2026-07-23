Amazon yapay genel zeka ekibinde bazı pozisyonlar kaldırıldı

Teknoloji sektöründe yapay zeka rekabeti her geçen gün hız kazanırken, Amazon da bu yarışta daha verimli bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Şirket yönetimi, alınan kararın maliyet azaltmaktan çok, gelecekte müşterilere sunulacak yapay zeka teknolojilerine odaklanmayı amaçlayan bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğunu vurguluyor.

Amazon, son dönemde yapay zeka altyapısı ve büyük dil modellerine yaptığı yatırımları artırırken, ekip yapısını da bu hedeflere göre yeniden şekillendiriyor. (Görsel: AA)

AMAZON'DAN YAPAY ZEKA BİRİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

Amazon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin uzun yıllardır büyük yapay zeka modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve yapay genel zekanın (AGI) Amazon'un en önemli stratejik yatırım alanlarından biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Şirket, hızla değişen yapay zeka ekosistemine daha hızlı uyum sağlayabilmek ve öncelikli projelere yoğunlaşabilmek adına organizasyon yapısında bazı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Şirket, organizasyonel değişikliklerin yapay genel zeka alanındaki uzun vadeli yol haritasını etkilemeyeceğini ifade ediyor. (Görsel: AA)

BAZI POZİSYONLAR KALDIRILDI

Yapılan açıklamada, bu yeniden yapılanma kapsamında yapay genel zeka organizasyonunun bazı bölümlerindeki belirli pozisyonların kaldırıldığı belirtildi. Amazon, alınan kararın şirketin gelecekte müşterilere daha fazla değer sunacak projelere yatırım yapmasını sağlayacağını ifade etti.

Şirket yetkilileri, kaynakların en kritik girişimlere yönlendirilmesi sayesinde yapay zeka alanındaki geliştirme süreçlerinin daha hızlı ilerlemesinin hedeflendiğini aktardı.

Teknoloji sektöründe birçok büyük şirket, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken ekiplerini de daha verimli hale getirmek için benzer yeniden yapılanma adımları atıyor. (Görsel: AA)

ETKİLENEN ÇALIŞANLARA DESTEK VERİLECEK

Amazon, işten çıkarmalardan etkilenen çalışanların geçiş sürecinde yalnız bırakılmayacağını da açıkladı. Şirket, ilgili personele yeni iş arayışları ve kariyer geçişleri konusunda gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Açıklamada, yapay genel zeka çalışmalarına yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceği vurgulanırken, organizasyondaki değişikliklerin şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Teknoloji