İŞKUR'da yapay zeka dönemi: Sanal danışman gelecek yıl devrede

Yapay zeka tabanlı sanal danışman iş ilanı aramadan işsizlik ödeneği başvurularına, aktif iş gücü programlarından kişisel başvuru süreçlerine kadar birçok hizmeti dijital ortama taşıyacak. İŞKUR, sistemi tamamen kurum bünyesinde geliştirerek verilerin kurum dışına çıkmamasını sağlayacak kapalı devre altyapıyla hizmet vermeyi hedefliyor.

7/24 HİZMET VERECEK SANAL DANIŞMAN GELİYOR

İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir'in verdiği bilgilere göre kurum, üretken yapay zeka teknolojilerini kamu hizmetlerine entegre etmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda geliştirilen sanal iş ve meslek danışmanı, vatandaşların iş ve meslek danışmanlarından aldığı hizmetleri dijital ortamda sunacak.

Sistem devreye alındığında kullanıcılar günün 24 saati, haftanın 7 günü yapay zeka asistanına soru yöneltebilecek ve işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlayabilecek.

İŞKUR'da yapay zeka destekli hizmet dönemi başlıyor. (Görsel: AA)

İŞ ARAMA VE BAŞVURULAR SESLİ KOMUTLA YAPILABİLECEK

Yeni yapay zeka asistanı, vatandaşların doğal konuşma diliyle verdiği komutları anlayarak işlem gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar kendilerine uygun iş ilanlarını sesli komut veya yazılı mesajla arayabilecek, kriterlerine uygun ilanları listeleyebilecek ve isterlerse başvurularını doğrudan sanal danışman aracılığıyla tamamlayabilecek.

İşsizlik ödeneği ya da işsizlik sigortası başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ise yalnızca "Başvurumu yapar mısın?" demesi yeterli olacak. Yapay zeka sistemi, gerekli yönlendirmeleri yaparak başvuru sürecini dijital ortamda yönetecek.

Sanal iş ve meslek danışmanı gelecek yıl hizmete giriyor. (Görsel: AA)

FARKLI DİLLERDE DESTEK SUNACAK

İŞKUR'un geliştirdiği sistem yalnızca Türkçe hizmet vermekle sınırlı kalmayacak.

Vatandaşlar Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve ilerleyen süreçte farklı dillerde de sanal danışmandan destek alabilecek. Böylece yabancı uyruklu kullanıcılar da İŞKUR hizmetlerine daha kolay erişebilecek.

Yapay zeka, iş arayanlara anında destek verecek. (Görsel: AA)

VERİLER KURUM DIŞINA ÇIKMAYACAK

İŞKUR, yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği ve mahremiyet konusunu öncelikli başlık olarak ele alıyor.

Bu kapsamda dünyanın gelişmiş yapay zeka çiplerine sahip sunucular kurum bünyesine kazandırıldı. Yapay zeka uygulamalarının tamamı kapalı devre sistem üzerinde çalışacak ve kullanıcı verileri kurum dışına aktarılmayacak.

Yetkililer, bu altyapı sayesinde hem kişisel verilerin korunacağını hem de kamu verilerinin güvenli şekilde işleneceğini belirtiyor.

İŞVERENLER DE SİSTEMİ KULLANABİLECEK

Yeni sanal danışman yalnızca iş arayanlara yönelik olmayacak.

İşverenler de personel arama süreçleri, teşvikler, açık iş ilanları ve İŞKUR hizmetleriyle ilgili birçok konuda yapay zeka destekli asistandan yararlanabilecek. Böylece hem işverenlerin hem de iş arayanların işlemlerinin daha hızlı tamamlanması amaçlanıyor.

İşsizlik ödeneği başvuruları sanal danışmanla yapılabilecek. (Görsel: AA)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

İŞKUR, yapay zeka projelerinin yanı sıra dijitalleşme yatırımlarını da sürdürüyor.

Kurum bünyesinde Büyük Veri ve Yapay zeka Uygulamaları Şube Müdürlüğü kurulurken, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Yapay zeka Destekli Karar Destek Sistemi de devreye alındı.

Öte yandan bu yıl kullanıma sunulan İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi sayesinde yıllık yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf hedeflenirken, 2019'dan bu yana düzenlenen sanal istihdam fuarlarına ise 1,6 milyon vatandaşın katıldığı bildirildi. Böylece İŞKUR, yapay zeka ve dijital teknolojileri kamu hizmetlerine entegre ederek hem vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

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