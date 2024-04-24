SDN Summit ile teknoloji şölenine hazır mısın?

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, düzenleyeceği SDN Summit etkinliği ile beraber en yeni teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak.
Neden SDN Summit?
SDN Summit, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getiriyor. Bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz.
İnovasyon ve ilham dolu iki gün boyunca, teknolojiye dair ne varsa SDN Summit'te olacak.
SDN Summit'te neler olacak?
Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotiv sektörünün oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit'e yer alacak.
Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.
Destekleyenler
Hepsiburada ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan SDN Summit'in Elmas sponsoru ise Togg, Platin sponsorları ise Binance ve Mastercard.
Altın sponsorlar ise ASPower, Continental, DESİ, DJI l Karacasulu, egaranti, Google, Global IT, HAVELSAN, Monster Notebook, Portuma, Segway - Ninebot Türkiye, Ticimax, TikTok, Turan ve Zore.
Gümüş sponsorlarımız ise CAR MEKAN, E-Garaj, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, TEZ Elektronik, THEADX, Tumurly ve Solarçatı.
Oturum sponsoru Vestel, Girişimcilik alanı sponsorlarımız ise Arz Portföy, GOSB, İTÜ ARI Teknokent ve KADEM.
Ulaşım sponsorumuz ise BiTaksi ve GetirAraç.
Etkinliğimizin destekleyenleri ise; BTCHaber, Branding Türkiye, CNN Türk, Postuby, Inc Türkiye, Startup Teknoloji ve Turkuvaz Medya.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de katkılarıyla düzenlediğimiz SDN Summit'te, tüm teknoloji severleri bekliyoruz.
SDN Summit'te pek çok farklı teknoloji firmasının en yeni ürünlerini deneyimleyecek alanlarla beraber, değerli konuşmacıları da dinleyebileceğiniz oturumlar olacak.
Hem kurumları, hem teknoloji şirketlerini, hem girişimcileri, hem yayıncıları hem de teknoloji severleri bir araya getirecek SDN Summit'e hepinizi bekliyoruz.
SDN Summit konuşmacıları kim olacak?
SDN Summit'te pek çok farklı marka, kurum ve mecranın yöneticileri konuşmacı olarak yer alıyor. Konuşmacıları alfabetik olarak sıraladık. İşte etkinliğimizdeki konuşmacılar;
- Mehmet Fatih Kacır T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
- A.Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
- A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı
- Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü
- Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi
- Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü
- Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü
- Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director
- Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO
- Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü
- Celal Toprak Gazeteci
- Cenk Çiğdemli Ticimax CEO
- Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı
- Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations
- Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü
- Furkan Yazıcı Tumurly CEO
- Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak
- Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü
- Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu
- İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO
- Kaan Sancaklı BiTaksi CEO
- Kamile Uray, Teknik Analist
- Kübra Orakçıoğlu Kazan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür
- Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner
- Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO
- Özcan Ayyıldız English Home CIO
- Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO
- Ramazan Demir, ASPower Genel Müdür
- Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı
- Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri
- Serhat Dolaz, Paycell CEO
- Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdür
- Serkan Girgin Google Türkiye CMO
- Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye
- Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı
SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!
SDN Summit'e katılıp, çektiğiniz fotoğrafları ölümsüzleştirip, sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz.
Yapay zeka destekli Postuby ile SDN Summit katılım görselinizi hemen buraya tıklayıp oluşturabilirsiniz.
SDN Summit nerede ve ne zaman olacak?
Teknolojinin kalbi Haliç'te atacak. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, tamamen ücretsiz. Google Haritalar linkine buradan ulaşabilirsiniz.
Adres: Sütlüce Mah. Karağaç Cd. Haliç Kongre Merkezi İstanbul
Etkinlik boyunca Haliç Kongre Merkezi'ne gidiş ve dönüşlerde BiTaksi uygulamasında "BiTaksi150" koduyla 150 TL, GetirAraç yolculuklarında ise %40 indirimden yararlanabilirsiniz.
SDN Summit'e nasıl katılabilirim?
SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Tamamen ücretsiz olan etkinliğimize katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe kayıt yaptırabilirsiniz;
- Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.
- İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.
- Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.
- Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.