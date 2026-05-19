Fotoğrafı gören kişiler emoji tepkisi verebiliyor, direkt mesajla yanıt gönderebiliyor, kendi Instants fotoğrafını paylaşabiliyor, görülen fotoğraflar otomatik siliniyor ve özelliğin en dikkat çekici tarafı ise paylaşımların geçici olması.

Instants özelliği Instagram'ın direkt mesaj kutusunda görünüyor ve gelişmiş filtre veya detaylı düzenleme seçeneği sunmuyor.

Gönderilen fotoğraflar görüldükten sonra kayboluyor. Aynı zamanda 24 saat içinde tamamen geçersiz hale geliyor ve ekran görüntüsü alınamıyor. Ayrıca kullanıcılar yanlışlıkla gönderilen bir fotoğrafı görüntülenmeden önce "geri al" seçeneğiyle silebiliyor.

Meta, Instants özelliğini bazı ülkelerde bağımsız bir uygulama olarak da test edeceğini açıkladı.

Paylaşımlar özel arşivde saklanacak

Meta'ya göre kullanıcıların gönderdiği son Instants fotoğrafları yalnızca kendilerinin erişebileceği özel bir arşiv alanında tutulacak. Bunun yanında kullanıcılar isterlerse bu içeriklerden oluşan özetleri Hikayeler bölümünde paylaşabilecek.

Ayrı uygulama olarak da test edilecek

Şirket, Instants özelliğinin bazı ülkelerde bağımsız bir uygulama olarak da test edileceğini açıkladı. Böylece Meta'nın anlık ve geçici içerik paylaşımı alanında yeni bir sosyal deneyim oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim arşivden servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji