Sakın o işarete tıklamayın! Herkes sizi görebilir: Instagram şipşak nedir?
Instagram kullanıcıların hızlı ve doğal anlarını paylaşmasını sağlayacak yeni “Instants” özelliğini duyurdu. Meta tarafından tanıtılan sistem sayesinde çekilen fotoğraflar kısa süre içinde otomatik olarak kayboluyor ve yalnızca seçilen kişiler tarafından görüntülenebiliyor.
Yeni özellik özellikle samimi ve anlık paylaşımları öne çıkarırken düzenleme baskısını azaltmayı hedefliyor. Kullanıcılar tek dokunuşla fotoğraf çekip yakın arkadaşları ya da ortak takipçileriyle paylaşabiliyor. Görüntülenen fotoğraflar belirli bir sürenin ardından tamamen siliniyor.
"Instants" nasıl çalışıyor?
Meta tarafından paylaşılan bilgilere göre Instants (Instagram şipşak) Instagram'ın direkt mesaj kutusunda küçük bir fotoğraf yığını şeklinde görünüyor. Kullanıcılar bu alana dokunarak hızlıca fotoğraf çekebiliyor. Sistemde gelişmiş filtreler veya detaylı düzenleme seçenekleri bulunmuyor. Ancak kullanıcılar isterlerse kısa bir açıklama ya da not ekleyebiliyor.
Fotoğraflar kimlerle paylaşılabiliyor?
Instants paylaşımları yalnızca yakın arkadaşlarla ve ortak takipçilerle paylaşılabiliyor. Böylece içerikler herkese açık hale gelmiyor ve daha özel bir iletişim alanı oluşturuluyor.
Fotoğrafı gören kişiler emoji tepkisi verebiliyor, direkt mesajla yanıt gönderebiliyor, kendi Instants fotoğrafını paylaşabiliyor, görülen fotoğraflar otomatik siliniyor ve özelliğin en dikkat çekici tarafı ise paylaşımların geçici olması.
Gönderilen fotoğraflar görüldükten sonra kayboluyor. Aynı zamanda 24 saat içinde tamamen geçersiz hale geliyor ve ekran görüntüsü alınamıyor. Ayrıca kullanıcılar yanlışlıkla gönderilen bir fotoğrafı görüntülenmeden önce "geri al" seçeneğiyle silebiliyor.
Paylaşımlar özel arşivde saklanacak
Meta'ya göre kullanıcıların gönderdiği son Instants fotoğrafları yalnızca kendilerinin erişebileceği özel bir arşiv alanında tutulacak. Bunun yanında kullanıcılar isterlerse bu içeriklerden oluşan özetleri Hikayeler bölümünde paylaşabilecek.
Ayrı uygulama olarak da test edilecek
Şirket, Instants özelliğinin bazı ülkelerde bağımsız bir uygulama olarak da test edileceğini açıkladı. Böylece Meta'nın anlık ve geçici içerik paylaşımı alanında yeni bir sosyal deneyim oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.
