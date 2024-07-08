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PİLOT geleceğe hazırlıyor

Yenilikçi girişimleri destekleyerek global arenaya taşınmasında köprü görevi üstlenen Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT için yeni dönem girişimleri belli oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
PİLOT geleceğe hazırlıyor

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Girişimlere destek olan programlar Türkiye'de ekonominin büyümesine de katkı sağlıyor. Türk Telekom, ekonominin kaldıracı haline gelen girişimcilik ekosistemine değer katan faaliyetlerini sürdürüyor. PİLOT programıyla 2013'ten bu yana Türkiye'nin teknoloji alanındaki girişimlerini destekleyen Türk Telekom, geliştirilen yerli ürün ve çözümlerin dünyaya açılmasında köprü görevi üstleniyor. Türk Telekom Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un 1 Temmuz'da başlayan 12. dönemine kabul alan girişimler belli oldu. Programa katılmaya hak kazanan 10 girişim Türk Telekom Ventures'tan 150 bin lira nakit desteği, 30 bin dolar yatırım alma ve Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı yakalayacak. PİLOT programı, yatırım alma süreci ve devamında girişimler, Türk Telekom Ventures'ın yatırım dünyasındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yanı sıra kapsamlı bir stratejik büyüme desteği alma imkanından da faydalanacak.

ABD'DE ÖZEL PROGRAM
Programa kabul edilen 10 girişim Türk Telekom Ventures'tan alacağı yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra Stanford Üniversitesi ile ABD'de kendileri için özel tasarlanan tamamlayıcı programa katılmaya hak kazanacak. PİLOT programına kabul alan girişimler, Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi, altyapı kaynaklarından faydalanma imkânı bulacak. Türk Telekom Ventures'ın yatırımcı ağına, 400'ü aşkın mentoruna ve iş bağlantılarına erişme fırsatı yakalayacak girişimciler; konaklama, ofis ve eğitim desteği de alabilecek. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, programa ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir destekliyor, yeni nesil teknolojileri besleyen yerli girişimlerin gelişmesine öncülük ediyoruz. Yerli girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstlenerek Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sağlıyoruz. Gelişmiş girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşıyacağı bilinciyle, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirerek büyütmeyi amaçlıyoruz. Global başarılara imza atacak çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimlere sağladığımız destekleri Türk Telekom Ventures'ın girişim sermayesi yatırımları alanındaki birikimi ve tecrübelerini aktardığı, girişimlere büyümelerinde destek olduğu bir süreç olarak konumluyoruz."

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