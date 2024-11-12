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Periskop yakınlaştırma özelliği ile fotoğraf çek

OPPO, Find X8 Serisi ve ColorOS 15’i 21 Kasım’da yapılacak küresel lansman etkinliğinde tanıtacak. Yepyeni Find X8 ve Find X8 Pro, kendi sınıfında amiral gemisi akıllı telefon kamerasında yeni periskop yakınlaştırma özelliğini öne çıkaracak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Periskop yakınlaştırma özelliği ile fotoğraf çek

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Ultra zoom, güç, pil ömrü ve yapay zeka araçlarına sahip amiral gemisi telefonlar kalın ve ağır tasarımlarla ağırlaşıyordu. Oppo Find X8 Serisi tasarım değişikliği ile dikkat çekiyor. Find X8, ultra güçlü pil ömrü ve periskop yakınlaştırma özelliğine sahip ince ve hafif bir güç merkezi, Find X8 Pro ise yakınlaştırmayı daha da ileri götürerek ağırlık olmadan üst sınıf deneyimler sunuyor. Find X8, ultra ince 7,85 mm kalınlığında ve yalnızca 193 g ağırlığında kullanıcılara sunuluyor. Periskop zoom kamera, çığır açan bir yakınlaştırma deneyimi sağlarken, 6,59 inçlik ekranı, 1,45 mm ultra dar simetrik kenarlıklarla estetik bir bütünlük sunuyor. Find X8'in parmak izine dayanıklı kaplaması ise Star Grey, Space Black ve Shell Pink renk seçenekleriyle geliyor.

FOTOĞRAFÇILIK DENEYİMİ
6,78 inçlik büyüklüğünde, dört kavisli camla tasarlanmış Find X8 Pro ise OPPO'nun çift periskoplu telefoto kamerasını sunuyor. Find X8 Pro, Space Black ve Pearl White renkleriyle satışa sunuluyor. Find X8 Serisi, OPPO'nun geliştirdiği yeni Hasselblad Master Kamera Sistemi ile sınıfının en iyisi fotoğrafçılık deneyimini kullanıcılarına sunuyor. AI Teleskopik Zoom teknolojisi ile 10x ve daha ötesi zoom kapasitesine sahip olan cihazlar, her detayı net bir şekilde yakalayabiliyor.

Lightning Snap özelliği sayesinde kullanıcılar, saniyede yedi fotoğraf çekebiliyor. OPPO'nun silikonkarbon pil teknolojisi, Find X8 modelinde 5630mAh, Find X8 Pro modelinde ise 5910mAh kapasitesine sahip. Find X8 serisi bu sayede, kullanıcıların tüm gün boyunca kesintisiz ve yüksek performansla akıllı telefonlarını kullanabilmelerine olanak sağlıyor. En yeni nesil MediaTek Dimensity 9400 işlemci ise, güç verimliliği ve ısınma sorunlarına karşı optimize edilmiş performansı ile cihazları gün boyu soğuk ve akıcı tutuyor. Find X8 Serisi, en yeni ColorOS 15 yazılımı ile tamamlanıyor. ColorOS 15, kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyan sezgisel öğeler, güçlü yapay zeka araçları ve kullanıcı dostu gibi özellikler sunuyor. Her türlü ihtiyacı parmaklarınızın ucuna getirerek zaman kazandıran araçlar, telefon deneyimini kusursuz hale getiriyor.

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